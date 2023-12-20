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  • Аленичев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» поборолся за тройку, но это маловероятно»

Аленичев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» поборолся за тройку, но это маловероятно»

20 декабря 2023, 11:07
1

Бывший полузащитник «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев выразил сомнения в том, что красно-белым удастся побороться за медали чемпионата России сезона-2023/24.

«Теперь к «Спартаку». Понятно, перед каждым чемпионатом и ветераны, и болельщики говорят: «Ну уж в этом году красно-белые точно навяжут конкуренцию «Зениту». Но, как выяснилось, сейчас нужно еще и «Краснодару».

Банально, но моей родной команде не хватает стабильности – может провести два матча хорошо, потом провалиться, потом сделать ничью и затем опять выиграть. Синусоида... В итоге «Спартак» отстает от «Краснодара» на восемь очков, от «Зенита» – на шесть.

Если вспомнить, что против «Ахмата» последовали ничья и поражение, это уже минус пять очков. Фиаско в Воронеже – еще минус три. 0:4 от «Крыльев» – отнимаем еще три очка. И ведь это не самые сильные клубы – не «Зенит», не «Краснодар», не ЦСКА и не «Динамо». Потери с середняками/аутсайдерами привели к тому, что красно-белые отправились зимовать только пятыми.

Да, до того же «Динамо», идущего третьим, всего два очка, и многое способно измениться, но я сомневаюсь, что весной «Спартак» обретет стабильность. В прошлом году клуб заключительный отрезок завалил. Возможно, где-то тренерский штаб недоработал на сборах во время паузы.

Посмотрим – не исключено, что сделаны выводы и больше такое не повторится. Но вряд ли «Спартак» проведет оставшиеся 12 встреч, не потеряв очки против условных «Урала» и «Факела».

И потом, давайте рассмотрим календарь. Из пяти первых игр после возобновления РПЛ три на выезде – с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА. В промежутках между ними – встречи дома с «Факелом» и «Уралом». Вот после этих матчей можно будет более-менее определенно говорить, на каком месте красно-белые способны закончить чемпионат.

Но я мало верю в то, что «Спартак» войдет в тройку. Ведь с Промесом и без него это две разные команды. Когда Квинси лечил повреждение задней поверхности бедра, «Спартак» был плох.

Как только нидерландец вернулся, сразу стало понятно, кто лучший футболист в нынешнем составе. Парень забивает, отдает, создает остроту в атаке. Но неправильно рассчитывать только на Промеса, чтобы по итогам этих 12 туров попасть в тройку.

А где остальные? Да, иногда выстреливает Зиньковский, забивает Соболев, но им не хватает той стабильности, что есть у Квинси. Если бы его не было, ни о каких призовых местах и речи не шло бы. Хотелось бы, чтобы «Спартак» поборолся, но это маловероятно.

Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля. Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета.

Можно начать поиски тренера – тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего.

И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка – мол, я только пришел и так далее. Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона», – написал Аленичев.

  • По итогам 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. Команда отстает на восемь очков от лидирующего «Краснодара».
  • Чемпионат России возобновится в марте.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (1)
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k611
1703077219
Сам то когда Спартак возглавлял, что то не добился особых успехов. П...... ь не мешки ворочить.
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