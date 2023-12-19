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    АПЛ пожаловалась в ФИФА на клубный ЧМ

    АПЛ направила жалобу в адрес ФИФА из-за формата клубного чемпионата мира-2025. Турнир будет длиться с 15 июня по 13 июля из-за участия в нем 32 клубов.

    По информации Daily Mail, АПЛ стала одной из лиг, подписавших письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF). В нем ФИФА обвиняют в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола, игнорировании интересов клубов, перегрузке календаря и подверганию игроков большему количеству травм.

    В WLF входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Ла Лига, Серия А и Бундеслига.

    • ФИФА объявила о новом формате клубного ЧМ в декабре 2022 года.
    • Несколько дней назад были уточнены сроки его проведения и некоторые участники.

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    Источник: Daily Mail

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