АПЛ пожаловалась в ФИФА на клубный ЧМ

АПЛ направила жалобу в адрес ФИФА из-за формата клубного чемпионата мира-2025. Турнир будет длиться с 15 июня по 13 июля из-за участия в нем 32 клубов.

По информации Daily Mail, АПЛ стала одной из лиг, подписавших письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF). В нем ФИФА обвиняют в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола, игнорировании интересов клубов, перегрузке календаря и подверганию игроков большему количеству травм.

В WLF входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Ла Лига, Серия А и Бундеслига.