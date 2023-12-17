В АПЛ заявили о запрете на россиян

Футбольный агент Антон Смирнов пообщался с руководителем клуба АПЛ и поделился итогами беседы.

«Вчера общался со спортивным директором одного из клубов АПЛ. Коротко обсудили геополитическую ситуацию в мире и ее влияние на футбол.

Правило отмены русских как минимум в Великобритании существует и живет. При этом дело не в принадлежности к российского клубу и сложности оплаты трансфера, дело именно в самом факте наличия российского гражданства.

Как-то так. В Европе чуть легче, но тоже проблемы имеются», – сообщил представитель Андрея Лунева и других футболистов.