В АПЛ заявили о запрете на россиян

Футбольный агент Антон Смирнов пообщался с руководителем клуба АПЛ и поделился итогами беседы.

«Вчера общался со спортивным директором одного из клубов АПЛ. Коротко обсудили геополитическую ситуацию в мире и ее влияние на футбол.

Правило отмены русских как минимум в Великобритании существует и живет. При этом дело не в принадлежности к российского клубу и сложности оплаты трансфера, дело именно в самом факте наличия российского гражданства.

Как-то так. В Европе чуть легче, но тоже проблемы имеются», – сообщил представитель Андрея Лунева и других футболистов.

«Челси» в 2022 году не смог купить у «Динамо» Арсена Захаряна.

В АПЛ сейчас нет россиян.

Самый дорогой россиянин – Александр Головин из «Монако» (30 миллионов евро).

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