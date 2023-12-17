В АПЛ заявили о запрете на россиян

Футбольный агент Антон Смирнов пообщался с руководителем клуба АПЛ и поделился итогами беседы.
«Вчера общался со спортивным директором одного из клубов АПЛ. Коротко обсудили геополитическую ситуацию в мире и ее влияние на футбол.
Правило отмены русских как минимум в Великобритании существует и живет. При этом дело не в принадлежности к российского клубу и сложности оплаты трансфера, дело именно в самом факте наличия российского гражданства.
Как-то так. В Европе чуть легче, но тоже проблемы имеются», – сообщил представитель Андрея Лунева и других футболистов.
- «Челси» в 2022 году не смог купить у «Динамо» Арсена Захаряна.
- В АПЛ сейчас нет россиян.
- Самый дорогой россиянин – Александр Головин из «Монако» (30 миллионов евро).
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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова