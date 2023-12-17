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    В АПЛ заявили о запрете на россиян

    Футбольный агент Антон Смирнов пообщался с руководителем клуба АПЛ и поделился итогами беседы.

    «Вчера общался со спортивным директором одного из клубов АПЛ. Коротко обсудили геополитическую ситуацию в мире и ее влияние на футбол.

    Правило отмены русских как минимум в Великобритании существует и живет. При этом дело не в принадлежности к российского клубу и сложности оплаты трансфера, дело именно в самом факте наличия российского гражданства.

    Как-то так. В Европе чуть легче, но тоже проблемы имеются», – сообщил представитель Андрея Лунева и других футболистов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2843

      Январь 59 12 минут назад

      Англичане как обычно в свмоем стиле. Сначала зазывают российских бизнесменов,, а потом конфискуют все Деньги. Сначала дали возможность Абрамовичу вложить деньги в Челси, А Потом запретили вывод денег от продажи клуба. Когда же наши люди станут умнее и перестанут верить самым конченым бандитам.

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      Рейтинг: +37265

      VVM1964 > Январь 59 7 минут назад

      "Когда же наши люди станут умнее и перестанут верить ..." в сказки - А еще, что не будут поднимать пенсионный возраст, про цены, про конституцию и пр., и пр., и пр.... ((( Что поделать - доверчивые мы и наивные... обманули, надули, обвели вокруг пальца ...и опять обманули, надули, обвели вокруг пальца...

      0
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      Рейтинг: +6297

      ПалкоВводецъ (returned) 41 минуту назад

      О запрете всего Русского...

      В отличие от вас - мы не жлобы
      и с памятью своей не расставались ,
      для нас есть - Пресли , Роллинги , Битлы ,
      мы никогда от них не отрекались

      "Нам - внятно всё : и острый Гальский дух"
      и флёр Востока , и Германский Гений ,
      и Фрейд , и Ницше - "парадоксов друг" ,
      и ваш Шекспир - кумир всех поколений !

      Забыли вы слова - "Быть иль не быть"
      и продолжаете свои запреты множить...
      РАХМАНИНОВА - можно ли забыть ,
      а ЛЕВИТАНА - можно ль уничтожить ?!
      Константин Банкетов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3887

      FRZZ 56 минут назад

      Можно подумать, что даже без запрета какой-то российский футболист тянет на уровень АПЛ….

      1
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      Рейтинг: +9588

      vladik12 > FRZZ 46 минут назад

      Головин как минимум.

      0
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      Рейтинг: +3887

      FRZZ > vladik12 42 минуты назад

      Вряд ли, АПЛ намного сложнее чем французский чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +13676

      Вомбат > FRZZ 41 минуту назад

      Да, но условный Лутон или Эвертон все же проиграет Монако 8-9 матчей из 10.

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      Рейтинг: +18257

      Garrincha58 > Вомбат 27 минут назад

      Эвертон нынче посильней Манаки хотя мне пофиг кто из них кто

      0
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      Рейтинг: +2843

      Январь 59 > FRZZ 23 минуты назад

      Ага так и есть , АПЛ сложнее, а чемпионы Европы И Мира Французы.

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