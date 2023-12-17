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В АПЛ заявили о запрете на россиян

17 декабря 2023, 13:11
83

Футбольный агент Антон Смирнов пообщался с руководителем клуба АПЛ и поделился итогами беседы.

«Вчера общался со спортивным директором одного из клубов АПЛ. Коротко обсудили геополитическую ситуацию в мире и ее влияние на футбол.

Правило отмены русских как минимум в Великобритании существует и живет. При этом дело не в принадлежности к российского клубу и сложности оплаты трансфера, дело именно в самом факте наличия российского гражданства.

Как-то так. В Европе чуть легче, но тоже проблемы имеются», – сообщил представитель Андрея Лунева и других футболистов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига
Комментарии (83)
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Январь 59
1702811438
Англичане как обычно в свмоем стиле. Сначала зазывают российских бизнесменов,, а потом конфискуют все Деньги. Сначала дали возможность Абрамовичу вложить деньги в Челси, А Потом запретили вывод денег от продажи клуба. Когда же наши люди станут умнее и перестанут верить самым конченым бандитам.
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evgevg13
1702813013
Запрещают Россиян - не покупать трансляции их чемпионата. Хай лапу сосут
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Цугундeр
1702813582
ФК "Карабах". Це Европа ,або Європа ?)
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Fju-2
1702813636
Ну в РПЛ тоже англичан не берут))
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Владимир-Филиппов-vkontak
1702826038
Прикольно, что англичане всю жизнь завоевывали разные страны и делали из них свои колонии. И всё было нормально. Но почему-то когда Россия попыталась остановить укрофашистов, то англосаксы тут же обиделись. Хотя вроде спорт вне политики.
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Muboraksho
1702835845
England has gone crazy.
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k611
1702865832
Пофиг. Тем более у нас нет игроков такого уровня.
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Виторио
1702914301
Не могут никак забыть и простить встречи Спартака и Астон Виллы? Федя с Гаврилой тогда дали им прикурить...
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