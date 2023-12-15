Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Кирилл Кокорин рассказал забавную тюремную историю про брата

    Кирилл Кокорин рассказал забавную тюремную историю про брата

    Брат форварда «Ариса» Александра Кокорина Кирилл рассказал тюремную историю, связанную с футболистом.

    «Одна смешная история. Мы в лагере. Там режим. В 6 часов подъем, в 8 – на работу. После работы [упаковщиками] мы пришли пообедать. А Саня прилег. А там вообще лежать нельзя. И заснул.

    И шел оперативный сотрудник – второй человек на тюрьме. Его все боялись. Сане начали кричать: «Саня, вставай, он идет». Этот заходит, Саня глаза открывает, встает и говорит: «Доброе утро». Время 15:00. И пошел куда-то.

    Мы с Мамаем ржали, мы умерли. До сих пор смеемся», – поделился Кирилл.

    • Кокорины и Павел Мамаев были в тюрьме в 2018-2019 годах.
    • Их наказали за хулиганство в Москве.
    • За ночь компания напала на двух человек.

    Новости по теме
    7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне 4
    Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
    Кокорин сделал дубль за «Арис» – он впервые после возвращения забил в чемпионате Кипра 1
    Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25448

      bset 19 секунд назад

      А потом сотрудник вернулся со шваброй и стало не смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6855

      Питерский князь 1 час назад

      Интересно сколько платили в месяц, чтобы те и те очко не надорвали?
      :)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+