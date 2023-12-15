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  • Кирилл Кокорин рассказал забавную тюремную историю про брата

Кирилл Кокорин рассказал забавную тюремную историю про брата

15 декабря 2023, 21:26
1

Брат форварда «Ариса» Александра Кокорина Кирилл рассказал тюремную историю, связанную с футболистом.

«Одна смешная история. Мы в лагере. Там режим. В 6 часов подъем, в 8 – на работу. После работы [упаковщиками] мы пришли пообедать. А Саня прилег. А там вообще лежать нельзя. И заснул.

И шел оперативный сотрудник – второй человек на тюрьме. Его все боялись. Сане начали кричать: «Саня, вставай, он идет». Этот заходит, Саня глаза открывает, встает и говорит: «Доброе утро». Время 15:00. И пошел куда-то.

Мы с Мамаем ржали, мы умерли. До сих пор смеемся», – поделился Кирилл.

  • Кокорины и Павел Мамаев были в тюрьме в 2018-2019 годах.
  • Их наказали за хулиганство в Москве.
  • За ночь компания напала на двух человек.

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Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (1)
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Виторио
1702728043
Да, смешно. А могли ведь и в ШИЗО закинуть.
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