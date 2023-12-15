Кирилл Кокорин рассказал забавную тюремную историю про брата

Брат форварда «Ариса» Александра Кокорина Кирилл рассказал тюремную историю, связанную с футболистом.

«Одна смешная история. Мы в лагере. Там режим. В 6 часов подъем, в 8 – на работу. После работы [упаковщиками] мы пришли пообедать. А Саня прилег. А там вообще лежать нельзя. И заснул.

И шел оперативный сотрудник – второй человек на тюрьме. Его все боялись. Сане начали кричать: «Саня, вставай, он идет». Этот заходит, Саня глаза открывает, встает и говорит: «Доброе утро». Время 15:00. И пошел куда-то.

Мы с Мамаем ржали, мы умерли. До сих пор смеемся», – поделился Кирилл.

Кокорины и Павел Мамаев были в тюрьме в 2018-2019 годах.

Их наказали за хулиганство в Москве.

За ночь компания напала на двух человек.

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