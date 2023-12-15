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  • Медиафутболист Сибскана обматерил сериал «Слово пацана» за нереалистичность

Медиафутболист Сибскана обматерил сериал «Слово пацана» за нереалистичность

15 декабря 2023, 18:09
8

Игрок «Амкала» Сибскана раскритиковал сериал «Слово пацана». Ему не нравятся прозвища героев.

«Про «Слово пацана». Застал немного тех времен в Сибири: хорошо помню груды шприцов в подъездах, как резали, стреляли, выставляли хаты и прочую суету.

Но вот что-то не припомню, чтобы пацаны так няшно выглядели. Чисто модели на показе в сериале. Тогда на искуроченных *** читалась вся суть бытия, а не желание сходить на маникюр сразу после дозы рафа на ванильном.

И не было таких погонял как Адидас, Турбо, Пальто, Зима. Что это за ванильный *** для хипстеров? Были Пятка, Карлик, Гниль, Сиплый, Говян. Одного типа вообще четко помню что именовали Залупой. Из-за этих несоответствий, никак не могу вторую серию начать смотреть», – написал Сибскана.

  • Уже вышло 7 серий сериала.
  • Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Самый лучший день»).
  • Всего будет 8 серий.

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Источник: телеграм-канал Сибсканы
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Рубин
Комментарии (8)
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mutabor0992
1702654481
Это еще что за буй с бугра?Сиськана?!?Про погоняла он много знает.Сериал конечно так себе...Но пусть посмотрит док фильмы про 90 е.Там про погоняла врать не будут.А бандоса Адидаса знал лично.
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АлексМак
1702654791
прав в принципе
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Таврида
1702655903
Дата рождения Сибсканы 27 ноября 1983 года. Это он называет кликухи из своей банды пятилетних? Гнобили конкурентов в детском саду и отбирали у них манную кашу?
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АртурZaСМ
1702656115
Странный тип... по его мнению погоняла должны были быть именно те из его памяти? других погонял по всей стране не было? конкретный чудик этот Сиськана
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VVM1964
1702656922
Я не понял, а "Сибскана" - это кликуха их 90-х осталась ?)))
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