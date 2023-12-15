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    • Медиафутболист Сибскана обматерил сериал «Слово пацана» за нереалистичность

    Медиафутболист Сибскана обматерил сериал «Слово пацана» за нереалистичность

    Игрок «Амкала» Сибскана раскритиковал сериал «Слово пацана». Ему не нравятся прозвища героев.

    «Про «Слово пацана». Застал немного тех времен в Сибири: хорошо помню груды шприцов в подъездах, как резали, стреляли, выставляли хаты и прочую суету.

    Но вот что-то не припомню, чтобы пацаны так няшно выглядели. Чисто модели на показе в сериале. Тогда на искуроченных *** читалась вся суть бытия, а не желание сходить на маникюр сразу после дозы рафа на ванильном.

    И не было таких погонял как Адидас, Турбо, Пальто, Зима. Что это за ванильный *** для хипстеров? Были Пятка, Карлик, Гниль, Сиплый, Говян. Одного типа вообще четко помню что именовали Залупой. Из-за этих несоответствий, никак не могу вторую серию начать смотреть», – написал Сибскана.

    • Уже вышло 7 серий сериала.
    • Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Самый лучший день»).
    • Всего будет 8 серий.

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    Источник: телеграм-канал Сибсканы

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3742

      АртурZaСМ 8 минут назад

      Странный тип... по его мнению погоняла должны были быть именно те из его памяти? других погонял по всей стране не было? конкретный чудик этот Сиськана

      0
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      Рейтинг: +2288

      Таврида 12 минут назад

      Дата рождения Сибсканы 27 ноября 1983 года. Это он называет кликухи из своей банды пятилетних? Гнобили конкурентов в детском саду и отбирали у них манную кашу?

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      Рейтинг: +17521

      Алексей З 28 минут назад

      Сколько лет этому знатоку ?
      Фильм рассказывает о конце 80-х, когда самого Сибскана даже в проекте не было и что он может знать ?
      Сидел бы уж и помалкивал.

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      Рейтинг: +9577

      vladik12 > Алексей З 19 минут назад

      Сибскане 40.

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      Рейтинг: +679

      АлексМак 30 минут назад

      прав в принципе

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      Рейтинг: +4463

      mutabor0992 36 минут назад

      Это еще что за буй с бугра?Сиськана?!?Про погоняла он много знает.Сериал конечно так себе...Но пусть посмотрит док фильмы про 90 е.Там про погоняла врать не будут.А бандоса Адидаса знал лично.

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