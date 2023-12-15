Медиафутболист Сибскана обматерил сериал «Слово пацана» за нереалистичность

Игрок «Амкала» Сибскана раскритиковал сериал «Слово пацана». Ему не нравятся прозвища героев.

«Про «Слово пацана». Застал немного тех времен в Сибири: хорошо помню груды шприцов в подъездах, как резали, стреляли, выставляли хаты и прочую суету.

Но вот что-то не припомню, чтобы пацаны так няшно выглядели. Чисто модели на показе в сериале. Тогда на искуроченных *** читалась вся суть бытия, а не желание сходить на маникюр сразу после дозы рафа на ванильном.

И не было таких погонял как Адидас, Турбо, Пальто, Зима. Что это за ванильный *** для хипстеров? Были Пятка, Карлик, Гниль, Сиплый, Говян. Одного типа вообще четко помню что именовали Залупой. Из-за этих несоответствий, никак не могу вторую серию начать смотреть», – написал Сибскана.