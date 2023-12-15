Медиафутболист Сибскана обматерил сериал «Слово пацана» за нереалистичность

Странный тип... по его мнению погоняла должны были быть именно те из его памяти? других погонял по всей стране не было? конкретный чудик этот Сиськана
Игрок «Амкала» Сибскана раскритиковал сериал «Слово пацана». Ему не нравятся прозвища героев.
«Про «Слово пацана». Застал немного тех времен в Сибири: хорошо помню груды шприцов в подъездах, как резали, стреляли, выставляли хаты и прочую суету.
Но вот что-то не припомню, чтобы пацаны так няшно выглядели. Чисто модели на показе в сериале. Тогда на искуроченных *** читалась вся суть бытия, а не желание сходить на маникюр сразу после дозы рафа на ванильном.
И не было таких погонял как Адидас, Турбо, Пальто, Зима. Что это за ванильный *** для хипстеров? Были Пятка, Карлик, Гниль, Сиплый, Говян. Одного типа вообще четко помню что именовали Залупой. Из-за этих несоответствий, никак не могу вторую серию начать смотреть», – написал Сибскана.
- Уже вышло 7 серий сериала.
- Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Самый лучший день»).
- Всего будет 8 серий.