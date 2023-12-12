Кривцов рассказал, что изменилось в игре «Краснодара» при Ивиче

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов объяснил прогресс команды в нынешнем сезоне.

«Мы в этот год очень серьезно прогрессируем. Четко выполняем установку тренера, пашем на тренировках и в игре. Стали надежнее действовать в обороне, при этом не утратили то, что всегда умели делать в атаке. Более концентрировано играем при Ивиче, чем раньше. Больше создаем моментов через фланги – раньше чаще действовали через центр. Считаю, что мы заслуженно лидируем. И если продолжим в том же духе, то способны выиграть золото», – сказал Кривцов.