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    • Кривцов рассказал, что изменилось в игре «Краснодара» при Ивиче

    Кривцов рассказал, что изменилось в игре «Краснодара» при Ивиче

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов объяснил прогресс команды в нынешнем сезоне.

    «Мы в этот год очень серьезно прогрессируем. Четко выполняем установку тренера, пашем на тренировках и в игре. Стали надежнее действовать в обороне, при этом не утратили то, что всегда умели делать в атаке. Более концентрировано играем при Ивиче, чем раньше. Больше создаем моментов через фланги – раньше чаще действовали через центр. Считаю, что мы заслуженно лидируем. И если продолжим в том же духе, то способны выиграть золото», – сказал Кривцов.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров и отрывом в два очка от ближайшего преследователя.
    • Главный тренер команды Владимир Ивич работает в ней с января.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +982

      sined1951 1 час назад

      Насчет выигрыша ЧР сомневаюсь. !-й тайм с ЦСКА это подтвердил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      [email protected] 2 часа назад

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