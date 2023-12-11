Кривцов назвал причину успешных выступлений «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сказал, что нужно сделать команде для завоевания звания чемпиона России сезона-2023/24.
«Чтобы выиграть титул, надо продолжать выигрывать. Причем я не скажу, что мы прибавили в характере. Все, что на поле, мы отрабатываем на тренировках, это наши слаженные действия. Мы четко выполняем установку тренера. За счет этого и выигрываем», – сказал Кривцов.
- «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу после 18 туров с 38 очками.
- Кривцов в текущем сезоне РПЛ принял участие во всех матчах команды и забил 1 гол.
Источник: «Чемпионат»