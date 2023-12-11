Уткин оценил гол Кривцова Акинфееву

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от гола, забитого полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

«Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» – написал Уткин.

Гол Кривцова стал единственным в игре, закончившейся победой «Краснодара» со счетом 1:0.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров.

ЦСКА занимает восьмую позицию с 28 очками.

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