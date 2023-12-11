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    Уткин оценил гол Кривцова Акинфееву

    Журналист и комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от гола, забитого полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

    «Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» – написал Уткин.

    Гол Кривцова стал единственным в игре, закончившейся победой «Краснодара» со счетом 1:0.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров.
    • ЦСКА занимает восьмую позицию с 28 очками.

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    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Сегодня, 08:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7900

      mihail200606 4 минуты назад

      Да прям там.. конифей посредственность...

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