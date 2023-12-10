Реакция Уткина на гол «Краснодара» в ворота ЦСКА

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал победный гол «Краснодара» в ворота ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.
«Ну и голешник засадил Никита Кривцов. Страшно сказать, Игоря Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» – написал Уткин.
- «Краснодар» впервые в истории ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
- Турнир возобновится в марте.
Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?
Источник: телеграм-канал Василия Уткина