Кривцов прокомментировал гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о голе в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

«Это не заготовка, я должен был уйти в подбор. Я посмотрел на Эдуарда Сперцяна, он на меня, но там было два защитника. Потом они ушли, он покатил и я забил. Как «Ливерпуль» забили».

К кому побежал после гола? К своей будущей невесте. Обещал, что если забью, то посвящу этот гол ей», – сказал Кривцов в эфире телеканала «Матч ТВ».