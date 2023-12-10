Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Кривцов прокомментировал гол в ворота ЦСКА

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о голе в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

    «Это не заготовка, я должен был уйти в подбор. Я посмотрел на Эдуарда Сперцяна, он на меня, но там было два защитника. Потом они ушли, он покатил и я забил. Как «Ливерпуль» забили».

    К кому побежал после гола? К своей будущей невесте. Обещал, что если забью, то посвящу этот гол ей», – сказал Кривцов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Краснодар» впервые в истории ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • Турнир возобновится в марте.

    Новости по теме
    Быстров ответил, есть ли у «Краснодара» чемпионский дух
    Танцы «Краснодара» после победы над ЦСКА
    Сперцян прокомментировал ассист в матче с ЦСКА
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2023 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +203

      BVG4 1 час назад

      Прости меня Никита!, Очень злился на тебя, когда ты допускал в предыдущих матчах какие-то, не совсем удачные (выражаясь языком Бубнова) ТТД! Этот гол перечеркнул и закрыл все предшествующее! Дай Бог и дальше удачи и везения! Мастерства , теперь понятно - хватает!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1286

      The only one 2 часа назад

      Молодец парень- так держать!!!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+