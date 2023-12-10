Кривцов прокомментировал гол в ворота ЦСКА

Прости меня Никита!, Очень злился на тебя, когда ты допускал в предыдущих матчах какие-то, не совсем удачные (выражаясь языком Бубнова) ТТД! Этот гол перечеркнул и закрыл все предшествующее! Дай Бог и дальше удачи и везения! Мастерства , теперь понятно - хватает!!!
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о голе в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).
«Это не заготовка, я должен был уйти в подбор. Я посмотрел на Эдуарда Сперцяна, он на меня, но там было два защитника. Потом они ушли, он покатил и я забил. Как «Ливерпуль» забили».
К кому побежал после гола? К своей будущей невесте. Обещал, что если забью, то посвящу этот гол ей», – сказал Кривцов в эфире телеканала «Матч ТВ».
- «Краснодар» впервые в истории ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
- Турнир возобновится в марте.