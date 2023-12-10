«Балтика» к матчу с «Рубином» подготовила встречу в стиле сериала «Слово пацана»

«Балтика» вновь подготовила специальную встречу сопернику по домашнему матчу. Перед игрой 18-го тура РПЛ с «Рубином» калининградцы использовали стилистику сериала «Слово пацана».
На пути в раздевалку казанцев встречали парни, одетые в стиле популярного сериала, действие которого происходит в Казани.
- «Балтика» ранее уже устраивала тематическое оформление стадиона под будущего соперника по чемпионату.
- Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».
Источник: «Бомбардир»