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    • «Балтика» к матчу с «Рубином» подготовила встречу в стиле сериала «Слово пацана»

    «Балтика» к матчу с «Рубином» подготовила встречу в стиле сериала «Слово пацана»

    «Балтика» вновь подготовила специальную встречу сопернику по домашнему матчу. Перед игрой 18-го тура РПЛ с «Рубином» калининградцы использовали стилистику сериала «Слово пацана».

    На пути в раздевалку казанцев встречали парни, одетые в стиле популярного сериала, действие которого происходит в Казани.

    • «Балтика» ранее уже устраивала тематическое оформление стадиона под будущего соперника по чемпионату.
    • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1096

      Mirak92 11 минут назад

      Вот и прое5али!!не.й говно постить

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