«Балтика» к матчу с «Рубином» подготовила встречу в стиле сериала «Слово пацана»

«Балтика» вновь подготовила специальную встречу сопернику по домашнему матчу. Перед игрой 18-го тура РПЛ с «Рубином» калининградцы использовали стилистику сериала «Слово пацана».

На пути в раздевалку казанцев встречали парни, одетые в стиле популярного сериала, действие которого происходит в Казани.