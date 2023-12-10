В воскресенье, 10 декабря, «Краснодар» на своем поле встретится с ЦСКА. Игра состоится в рамках 18 тура РПЛ и начнется в 19:45 по московскому времени.

«Краснодар»

После 17 туров «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице с 35 очками. Команда одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. В активе «Краснодара» 27 забитых и 14 пропущенных голов. «Краснодар» является серьезным претендентом на борьбу за чемпионство – команда отстает от лидирующего «Зенита» на 1 балл.

ЦСКА

На данный момент ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 17 туров. Команда одержала 7 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Забито 31 гол, пропущено 23. Если бы не отстранение российских команд от еврокубков, то наверняка подопечные Федотова боролись бы за право участия в ЛЧ или ЛЕ.

Личные встречи

В последних пяти встречах между «Краснодаром» и ЦСКА были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворитом является «Краснодар» – южане довольно уверенно играют с равными по классу соперниками. Впрочем, обилия голов ждать не стоит. Наш прогноз – победа «Краснодара» (2.25).