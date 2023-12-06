«Зенит» и «Пари НН» сыграют в матче 18-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 9 декабря.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 19:45 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Зенит» – «Пари НН»
- победа «Зенита» – 1.27
- ничья – 6.29
- победа «Пари НН» – 13.80
Источник: Бомбардир