Чалов сказал, есть ли у ЦСКА потенциал бороться за чемпионство

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.
– Этот сезон сильно отличается от прошлого?
– Абсолютно всем. Некоторые ребята ушли, другие – пришли надо наигрывать связи. Костяк остался, но нам нужно улучшать игру. Потенциал у этой команды есть. Я уверен, что она может добиться больших результатов.
– Бороться за чемпионство?
– В том числе – бороться за чемпионство в этом сезоне. По крайней мере, потенциал такой есть.
- После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место с 28 очками.
- Отставание от лидера «Краснодара» составляет 7 очков.
Источник: «Матч ТВ»