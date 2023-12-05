Чалов сказал, есть ли у ЦСКА потенциал бороться за чемпионство

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

– Этот сезон сильно отличается от прошлого?

– Абсолютно всем. Некоторые ребята ушли, другие – пришли надо наигрывать связи. Костяк остался, но нам нужно улучшать игру. Потенциал у этой команды есть. Я уверен, что она может добиться больших результатов.

– Бороться за чемпионство?

– В том числе – бороться за чемпионство в этом сезоне. По крайней мере, потенциал такой есть.