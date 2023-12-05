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    • Чалов сказал, есть ли у ЦСКА потенциал бороться за чемпионство

    Чалов сказал, есть ли у ЦСКА потенциал бороться за чемпионство

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

    – Этот сезон сильно отличается от прошлого?

    – Абсолютно всем. Некоторые ребята ушли, другие – пришли надо наигрывать связи. Костяк остался, но нам нужно улучшать игру. Потенциал у этой команды есть. Я уверен, что она может добиться больших результатов.

    – Бороться за чемпионство?

    – В том числе – бороться за чемпионство в этом сезоне. По крайней мере, потенциал такой есть.

    • После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место с 28 очками.
    • Отставание от лидера «Краснодара» составляет 7 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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      WE ARE FOR PETER 4 часа назад

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