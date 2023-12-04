Беллингем: «Знаю, что разочаровываю Анчелотти в одном аспекте»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, чем недоволен главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Похвала от Анчелотти? Знаю, что разочаровываю его в одном аспекте – я не говорю по-испански...

Прошу прощения, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка», – заявил Беллингем.

«Реал» купил англичанина прошлым летом у дортмундской «Боруссии».

Сумма трансфера – 103+31 млн евро.

В этом сезоне Беллингем провел 17 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.

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