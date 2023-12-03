Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    В Саудовской Аравии оценили судейство Карасева

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о недавней работе арбитра Сергея Карасева на матчах чемпионата Саудовской Аравии.

    Сергей Карасев обслужил сразу два матча в Саудовской Аравии. Как вы оцените?

    – Не могу оценивать его работу, так как не видел эти матчи. Знаю, что коллеги в целом довольны. Надеюсь, что наше сотрудничество будет так же продолжаться.

    Максим Митрофанов говорил, что к нам должна приехать топовая бригада саудовских арбитров. Они на подходе?

    – Скорее всего, это случится уже в весенней части чемпионата. Есть несколько кандидатов. Это судьи, которые обслуживают международные соревнования, ничем не хуже наших. Некоторых вы уже даже знаете, они были на матче с Камеруном.

    • Карасев судит РПЛ с 2008 года.
    • Суммарно у него в Саудовской Аравии 6 матчей (с 2015 года).
    • Арбитр работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.

    Новости по теме
    Карасев обслужит еще одну игру в Саудовской Аравии
    Комментатор оценил дебют Карасева в чемпионате Саудовской Аравии
    Определен матч саудовской лиги, который обслужит Карасев 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+