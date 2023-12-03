В Саудовской Аравии оценили судейство Карасева

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о недавней работе арбитра Сергея Карасева на матчах чемпионата Саудовской Аравии.

– Сергей Карасев обслужил сразу два матча в Саудовской Аравии. Как вы оцените?

– Не могу оценивать его работу, так как не видел эти матчи. Знаю, что коллеги в целом довольны. Надеюсь, что наше сотрудничество будет так же продолжаться.

– Максим Митрофанов говорил, что к нам должна приехать топовая бригада саудовских арбитров. Они на подходе?

– Скорее всего, это случится уже в весенней части чемпионата. Есть несколько кандидатов. Это судьи, которые обслуживают международные соревнования, ничем не хуже наших. Некоторых вы уже даже знаете, они были на матче с Камеруном.