Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Гранада», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Диас, Родриго, Хоселу.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Гранада»: Рауль, Манафа, Санчес, Микел, Торренте, Узуни, Нева, Руис, Гумбау, Сарагоса, Бойе.
Главный тренер: Александер Медина
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Гранада»
- Матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports 2.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир