Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Гранада», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Диас, Родриго, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Гранада»: Рауль, Манафа, Санчес, Микел, Торренте, Узуни, Нева, Руис, Гумбау, Сарагоса, Бойе.

Главный тренер: Александер Медина

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Гранада»