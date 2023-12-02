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    • «Реал» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2023

    «Реал» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Гранада», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Диас, Родриго, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Гранада»: Рауль, Манафа, Санчес, Микел, Торренте, Узуни, Нева, Руис, Гумбау, Сарагоса, Бойе.

    Главный тренер: Александер Медина

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Гранада»

    Источник: Бомбардир

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    02.12.2023 18:05
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