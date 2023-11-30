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    • Беллингему может потребоваться операция – он играет через боль

    Беллингему может потребоваться операция – он играет через боль

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не до конца восстановился после вывиха плеча.

    • У англичанина диагностировали нестабильность плечевого сустава.
    • Он травмировался 5 ноября в матче с «Райо Вальекано» (0:0).
    • Из-за этого хавбек пропустил последние игры сборной Англии.

    Беллингему может потребоваться операция, поскольку сейчас он играет через боль.

    Футболист пока не соглашается на хирургическое вмешательство, так как восстановление после него займет до двух месяцев.

    Не исключено, что Джуда прооперируют летом. В связи с этим в сборной Англии беспокоятся по поводу его участия в финальной части Евро-2024.

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    Источник: The Athletic

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    30.11.2023 23:44
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