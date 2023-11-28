Семин отреагировал на внезапное увольнение Калешина из «Акрона»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу неожиданного увольнения Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

«Могу только сказать, что Калешин – хороший тренер, он классно руководил «Акроном». А почему его уволили, не знаю», – сказал Семин.

«Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.

В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.

Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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