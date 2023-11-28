«Барселона» определила главную трансферную цель на лето

«Барселона» уже готовит летнюю трансферную кампанию.

Ее приоритет – полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Он интересен лично главному тренеру Хави. Сам игрок не против перейти в «Барсу».

Если трансфер Киммиха не получится, каталонцы будут изучать других полузащитников из Бундеслиги. «Барселона» в контакте с немецкими агентами.

28-летний Киммих имеет контракт до 2025 года.

Игрок стоит 75 миллионов евро.

У опорника в сезоне Бундеслиги 10 матчей, 3 гола.

Развязка в ЛЧ все ближе: ставьте на главные матчи с бонусом в 17000₽!