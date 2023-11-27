«Краснодар» проиграл и упустил лидерство, сумасшедший гол Гарначо, драка фанатов «Спартака» и другие новости

Губерниев призвал к реформе российского футбола после матча «Балтика» – «Спартак»

Фанаты «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча

50 полицейских пострадали в ходе беспорядков на матче Бундеслиги

Дзагоев решил пока не возвращаться в Россию

Зинченко включили в топ-5 левых защитников мира

Стало известно, где «Зенит» проведет зимние сборы

В Госдуме пожаловались, что футболисты не помогают армии и не идут на СВО

РПЛ. «Краснодар» уступил «Уралу» (1:3) и остался на 2-м месте

Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом» и пытался ворваться в судейскую

Гарначо повторил легендарный гол Руни в матче с «Эвертоном»