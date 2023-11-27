«Краснодар» проиграл и упустил лидерство, сумасшедший гол Гарначо, драка фанатов «Спартака» и другие новости

Губерниев призвал к реформе российского футбола после матча «Балтика» – «Спартак»
Фанаты «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча
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Источник: «Бомбардир»