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  • Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом» и пытался ворваться в судейскую

Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом» и пытался ворваться в судейскую

26 ноября 2023, 17:10
19

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку по окончании матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

Причина – оскорбительный жест в адрес второго ассистента судьи Варанцо Петросяна. Это отражено в протоколе матча.

По информации телеграм-канала «Але, реф!», Кордоба перед судьей схватился за пах – как Александр Соболев в мае перед Виллианом Рошей в дерби «Спартак» – ЦСКА.

После инцидента Кордоба пытался ворваться в судейскую, чтобы узнать причины удаления. Колумбийца остановили сотрудники «Краснодара».

  • Колумбиец пропустит как минимум следующий матч против «Оренбурга».

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Кордоба Джон
Комментарии (19)
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Amorphis
1701008621
Глупое жвтное
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Эном айс
1701009002
Дверь в судейскую тоже была красная?
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порт
1701009315
Настойку валерьянки нужно попить.
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vladik12
1701009847
Человек просто пораньше захотел в отпуск. Правда, сначала, вероятно, придется заплатить штраф.
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Вомбат
1701010376
Думаю, что это результат поведения Ивича. Тот вместо того, чтобы обяъснить 3:15 и 1:6 разницу по ударам и ударам в створ, обрушился с незаслуженной критикой на арбитров. Хотя и в этом матче арбитр жалел Краснодар. Прощал явные грубости вроде удара прямой ногой шипами в Помазуна. Прощал симуляции Сперцяна, который опять катался по полю, изображая немыслимые муки, хотя в том эпизоде не было никакого стыка ни до ни после того, как защитник сыграл в мяч. Там даже легкого касания не было. Очевидно, если арбитр не придумал очередного пенальти (никакого фола на Кокшарове в штрафной Урала до свистка судьи не было), судейство Ивича не устраивает. Так дело не пойдет, господин Ивич. Так золото не выигрывается.
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sochi-2013
1701016486
Похоже, что только Кордоба нацелен на чемпионство, а остальные. как обделались после гола Зениту, так и ходят с грузом в штанах.
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ArReal
1701017826
По ходу там в голове ваще песок...
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odessakmv
1701077399
ну зачесалось у него там, или колика случилась... а "этим" лишь бы карточкой красной махать... нет, чтобы подойти к человеку, узнать: "не случилось ли чего!?" О времена, о нравы!!!
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