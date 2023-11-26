Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом» и пытался ворваться в судейскую

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку по окончании матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

Причина – оскорбительный жест в адрес второго ассистента судьи Варанцо Петросяна. Это отражено в протоколе матча.

По информации телеграм-канала «Але, реф!», Кордоба перед судьей схватился за пах – как Александр Соболев в мае перед Виллианом Рошей в дерби «Спартак» – ЦСКА.

После инцидента Кордоба пытался ворваться в судейскую, чтобы узнать причины удаления. Колумбийца остановили сотрудники «Краснодара».

Колумбиец пропустит как минимум следующий матч против «Оренбурга».

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