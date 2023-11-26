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    • Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом» и пытался ворваться в судейскую

    Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом» и пытался ворваться в судейскую

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку по окончании матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

    Причина – оскорбительный жест в адрес второго ассистента судьи Варанцо Петросяна. Это отражено в протоколе матча.

    После инцидента Кордоба пытался ворваться в судейскую, чтобы узнать причины удаления. Колумбийца остановили сотрудники «Краснодара».

    • Колумбиец пропустит как минимум следующий матч против «Оренбурга».

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6535

      Эном айс 24 секунды назад

      Дверь в судейскую тоже была красная?

      0
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      Рейтинг: +8048

      Semenycch 3 минуты назад

      Российские рефери работают не безошибочно, но это совершенно не значит, что кто то может проявлять по отношению к ним агрессию!

      0
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      Рейтинг: +293

      Amorphis 6 минут назад

      Глупое жвтное

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