РПЛ. «Краснодар» уступил «Уралу» (1:3) и остался на 2-м месте

ожидаемо, у бычков просто не хватает яиц, чтобы бороться за места в тройке (даже), на морозе бразильцы мёрзнут и выходят из строя, превращаясь в тёлок, поэтому игра на поле ведётся не в равных составах... игра с Уралом тому подтверждение, и Витя-картофан не захотел выйти...))
«Урал» в 16-м туре РПЛ переиграл дома «Краснодар». Это волевая победа команды из Екатеринбурга.
У гостей забил Джон Кордоба.
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко в 2021-2022 годах работал с краснодарцами.
«Урал» поднялся на 11-е место. «Краснодар» упустил шанс вернуться в лидеры.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Кордоба, 21; 1:1 – Эмерсон, 30; 2:1 – Егорычев, 60; 3:1 – Каштанов, 86.