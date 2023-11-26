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    РПЛ. «Краснодар» уступил «Уралу» (1:3) и остался на 2-м месте

    «Урал» в 16-м туре РПЛ переиграл дома «Краснодар». Это волевая победа команды из Екатеринбурга.

    У гостей забил Джон Кордоба.

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко в 2021-2022 годах работал с краснодарцами.

    «Урал» поднялся на 11-е место. «Краснодар» упустил шанс вернуться в лидеры.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кордоба, 21; 1:1 – Эмерсон, 30; 2:1 – Егорычев, 60; 3:1 – Каштанов, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии35
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      Рейтинг: +31999

      JTherry 38 минут назад

      ожидаемо, у бычков просто не хватает яиц, чтобы бороться за места в тройке (даже), на морозе бразильцы мёрзнут и выходят из строя, превращаясь в тёлок, поэтому игра на поле ведётся не в равных составах... игра с Уралом тому подтверждение, и Витя-картофан не захотел выйти...))

      2
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      Рейтинг: +1596

      Дубина 46 минут назад

      Коровы и в пятерке не будут!!

      1
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      Рейтинг: +619

      Romeo 123 51 минуту назад

      Всё Краснодар выдохся дальше только ниже

      1
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      Рейтинг: +17571

      Алексей З 57 минут назад

      Похоже сказка заканчивается.
      Ужасная игра Кравцова и Сперцяна плюс "подвиг" Сафонова, который разрушил оборону, вот итог.
      Интересно работает бмжовское -ТВ, третий гол так и не повторили на предмет офсайда.

      0
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      Рейтинг: +1360

      кaстрюлька > Алексей З 41 минуту назад

      Опять поди мудя зачесались, петушара чубатая ?

      1
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      Рейтинг: +7561

      sochi-2013 1 час назад

      СЕЛЬПО!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6535

      Эном айс 1 час назад

      Интересно бы посмотреть на уши Сперцяна.)
      А так , конечно , группа "Несчастный случай" представляет.
      "Но: Нафиг идитя нафиг
      И кстати заберите свой график – нафиг ".

      Это всё без злорадства . Просто Гончаренко за две недели паузы не имел права что-нибудь не перевернуть на своём уральском хребте. Никто бы не понял. Особенно Гриня , заслуженный проживатель города Ё. бург.

      6
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      Рейтинг: +69353

      portero 1 час назад

      Конечно головами столкнулись не вовремя, посыпалась защита.....

      4
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      Рейтинг: +1184

      Karpathian 1 час назад

      Кэш отлично вколотил

      3
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      Рейтинг: +564

      aldo conte 1 час назад

      "Краснодар" разочаровал. Мало двигались, не открывались, когда мяч был у них. Много передач поперёк поля. И эта команда решила бросить вызов "Зениту" и побороться за чемпионство? С такой игрой как сегодня - типичный середняк РПЛ.

      6
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      Рейтинг: +19614

      paracetamol > aldo conte 1 час назад

      Быкам ресурса не хватает, свою молодежь продали.

      2
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      Рейтинг: +5581

      Ziklop > aldo conte 1 час назад

      Урал прыгнул выше головы! прессинг сумасшедший выдали, быки не готовы были к такой игре.

      4
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      Рейтинг: +19614

      paracetamol 1 час назад

      Может Урал, когда хочет, да еще с питерской стимуляцией. Надрали команду крашеных не.гров, с запасом. Зенит - чемпион!

      2
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      Рейтинг: +6535

      Эном айс > paracetamol 1 час назад

      Который год смотрю и изумляюсь ,что в каждом городе свой САДЫЧОК..

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