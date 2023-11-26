«Играли в снежки»: Соболев – о матче с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил матч 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

«Матч хорош» сказать тяжело, потому что, можно сказать, играли в снежки, мяч не катился. Но все в равных условиях, рад, что удалось победить.

Думаю, что все ребята, которые вышли на поле, достойны награды лучшему игроку. Игра тяжелая, если это можно назвать игрой. А так, каждого могу выделить», – сказал Соболев.