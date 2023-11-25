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    Рейтинг лучших бомбардиров 2023 года после гола Холанда

    Эрлинг Холанд забил единственный мяч «Манчестер Сити» в сегодняшней игре с «Ливерпулем» (1:1).

    Для него это 49-й гол за клуб и сборную в 2023-м календарном году.

    Норвежец догнал по этому показателю форварда «Баварии» Гарри Кейна.

    Теперь рейтинг лучших бомбардиров 2023 года выглядит так:

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      петр1975 57 минут назад

      Рон красава! Лучший! Пацанов этих перебьет по голам✌️

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