Рейтинг лучших бомбардиров 2023 года после гола Холанда

Эрлинг Холанд забил единственный мяч «Манчестер Сити» в сегодняшней игре с «Ливерпулем» (1:1).
Для него это 49-й гол за клуб и сборную в 2023-м календарном году.
Норвежец догнал по этому показателю форварда «Баварии» Гарри Кейна.
Теперь рейтинг лучших бомбардиров 2023 года выглядит так:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) – 49;
- Гарри Кейн («Бавария», Англия) – 49;
- Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия) – 48;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) – 47.
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Источник: «Бомбардир»