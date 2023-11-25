Рейтинг лучших бомбардиров 2023 года после гола Холанда

Эрлинг Холанд забил единственный мяч «Манчестер Сити» в сегодняшней игре с «Ливерпулем» (1:1).

Для него это 49-й гол за клуб и сборную в 2023-м календарном году.

Норвежец догнал по этому показателю форварда «Баварии» Гарри Кейна.

Теперь рейтинг лучших бомбардиров 2023 года выглядит так:

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