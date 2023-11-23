Сарри назвал ошибку, совершенную в ходе тренерской карьеры

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, в чем ошибся 4,5 года назад.

«Могу сказать одно – я допустил ошибку, когда покинул «Челси». Возвращение в Италию было неправильным решением с моей стороны.

В «Ювентусе» от меня требовали победу в Лиге чемпионов, посыл руководства был очевиден. Я сумел выиграть скудетто с командой, лучшие годы которой остались где-то в прошлом.

Руководство хотело изменить игровой стиль, но им не хватало решимости», – заявил Сарри.