Сарри назвал ошибку, совершенную в ходе тренерской карьеры

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, в чем ошибся 4,5 года назад.
«Могу сказать одно – я допустил ошибку, когда покинул «Челси». Возвращение в Италию было неправильным решением с моей стороны.
В «Ювентусе» от меня требовали победу в Лиге чемпионов, посыл руководства был очевиден. Я сумел выиграть скудетто с командой, лучшие годы которой остались где-то в прошлом.
Руководство хотело изменить игровой стиль, но им не хватало решимости», – заявил Сарри.
- Итальянец руководил «Челси» в сезоне-2018/2019.
- С лондонцами он выиграл Лигу Европы.
- Затем Сарри возглавил «Ювентус», с которым впервые в тренерской карьере стал чемпионом.
Источник: Sport Mediaset