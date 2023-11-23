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    Сарри назвал ошибку, совершенную в ходе тренерской карьеры

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, в чем ошибся 4,5 года назад.

    «Могу сказать одно – я допустил ошибку, когда покинул «Челси». Возвращение в Италию было неправильным решением с моей стороны.

    В «Ювентусе» от меня требовали победу в Лиге чемпионов, посыл руководства был очевиден. Я сумел выиграть скудетто с командой, лучшие годы которой остались где-то в прошлом.

    Руководство хотело изменить игровой стиль, но им не хватало решимости», – заявил Сарри.

    • Итальянец руководил «Челси» в сезоне-2018/2019.
    • С лондонцами он выиграл Лигу Европы.
    • Затем Сарри возглавил «Ювентус», с которым впервые в тренерской карьере стал чемпионом.

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    Источник: Sport Mediaset

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2158

      ItalianFootball 9 минут назад

      Благодарность за первое в карьере чемпионство.

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