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    Чемпион UFC Махачев ответил, в чем разница между ММА и футболом

    Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, чем отличается футбол от смешанных боевых искусств (ММА).

    – Поднимаешь сам себя [на тренировку]?

    – Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и всe. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют, и это будет плохо выглядеть.

    – Зачем ты футболистов обижаешь?

    – Там у них никакой личной ответственности. Я просто пример привел.

    – Коллективная там?

    – Если проиграют, то команда проиграла, и всe. Максимум могут на вратаря наехать, если он пропустил.

    Источник: «Матч ТВ»

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