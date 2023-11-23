Чемпион UFC Махачев ответил, в чем разница между ММА и футболом

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, чем отличается футбол от смешанных боевых искусств (ММА).

– Поднимаешь сам себя [на тренировку]?

– Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и всe. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют, и это будет плохо выглядеть.

– Зачем ты футболистов обижаешь?

– Там у них никакой личной ответственности. Я просто пример привел.

– Коллективная там?

– Если проиграют, то команда проиграла, и всe. Максимум могут на вратаря наехать, если он пропустил.