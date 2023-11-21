Экс-защитник «Локомотива»: «Дзюба смог бы играть за «Реал» или «Барселону»

Бывший футболист «Локомотива» Родолфо высоко оценил уровень Артема Дзюбы.
«Дзюба – красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола. Он похож на форварда из испанской лиги.
Артем смог бы играть за большие клубы Испании – мадридский «Реал» или «Барселону», например», – сказал Родолфо.
- 35-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
- Он забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 30 матчах.
- Единственный зарубежный опыт нападающего – несколько месяцев в турецком «Адана Демирспоре».
Источник: «РБ Спорт»