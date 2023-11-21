Экс-защитник «Локомотива»: «Дзюба смог бы играть за «Реал» или «Барселону»

Бывший футболист «Локомотива» Родолфо высоко оценил уровень Артема Дзюбы.

«Дзюба – красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола. Он похож на форварда из испанской лиги.

Артем смог бы играть за большие клубы Испании – мадридский «Реал» или «Барселону», например», – сказал Родолфо.