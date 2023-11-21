Воспитанник «Спортинга» сказал, что Роналду мог бы отдать ему один из своих «Золотых мячей» – Криштиану ответил

Воспитанник «Спортинга» Фабиу Паим считает, что обладал потенциалом для выигрыша «Золотого мяча».

«Думаю, Криштиану Роналду мог бы отдать мне один из своих «Золотых мячей». Я перешел в «Спортинг», когда мне было семь лет. Я вырос там, выигрывая все, что возможно.

Это были годы славы. В итоге я ознаменовал целое поколение, хоть и не достиг того, на что был способен. Будь я наполовину так умен, как Криштиану, это были бы не он и Месси.

Это были бы я, он и Месси, и, возможно, он не выиграл бы столько «Золотых мячей». Вероятно, один из них был бы моим», – сказал 35-летний Паим.

Роналду увидел цитату экс-партнера по академии «Спортинга» в соцсетях, отреагировав на нее так: «Какого черта? Кто этот парень?».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?