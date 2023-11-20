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    • Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023

    Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония и Англия, отбор ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Северная Македония: Димитриевски, Серафимов, Муслиу, Манев, Алиоски, Барди, Димоски, Алими, Атанасов, Эльмас, Мияковский.

    Главный тренер: Благой Милевский

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Льюис, Райс, Сака, Грилиш, Александер-Арнольд, Фоден, Уоткинс.

    Главный тренер: Гарет Саутгейт

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Северная Македония – Англия

    Источник: Спортбокс

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    20.11.2023 20:56
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