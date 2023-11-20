Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония и Англия, отбор ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Северная Македония: Димитриевски, Серафимов, Муслиу, Манев, Алиоски, Барди, Димоски, Алими, Атанасов, Эльмас, Мияковский.
Главный тренер: Благой Милевский
Англия: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Льюис, Райс, Сака, Грилиш, Александер-Арнольд, Фоден, Уоткинс.
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Северная Македония – Англия
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс