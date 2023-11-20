и не лень РосБом.же-Спорту интересоваться у кончальскиса мнением из Казахстана..?) ТМ создан для ориентировочной стоимости игроков для скаутских служб, а не для разных кончальскисов, которые этим порталом не пользуются...
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельсикс считает, что нельзя пользоваться сайтом Transfermarkt для оценки игроков. Ранее он отметил, что поведение и дисциплина нападающего «Спартака» Александра Соболева оставляют желать лучшего, и, если форвард не пересмотрит свое отношение, о выступлениях в Европе футболисту можно будет забыть.
«Transfermarkt оценивает Соболева в 9 миллионов евро? Этот Transfermarkt для дилетантов и людей, не разбирающихся в футболе. Этот портал – ничто! Он ничего не решает, якобы только настоящие эксперты пользуются им. Запомните: этим сайтом пользоваться нельзя! Он для дилетантов», – сказал Канчельскис.
- Соболев в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 14 матчей, забил 5 голов и отдал 3 передачи.
- Transfermarkt – сайт о футболе, который прежде всего известен тем, что дает оценку стоимости игроков.
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