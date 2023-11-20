Канчельскис раскритиковал сайт Transfermarkt

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельсикс считает, что нельзя пользоваться сайтом Transfermarkt для оценки игроков. Ранее он отметил, что поведение и дисциплина нападающего «Спартака» Александра Соболева оставляют желать лучшего, и, если форвард не пересмотрит свое отношение, о выступлениях в Европе футболисту можно будет забыть.

«Transfermarkt оценивает Соболева в 9 миллионов евро? Этот Transfermarkt для дилетантов и людей, не разбирающихся в футболе. Этот портал – ничто! Он ничего не решает, якобы только настоящие эксперты пользуются им. Запомните: этим сайтом пользоваться нельзя! Он для дилетантов», – сказал Канчельскис.