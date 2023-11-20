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    Канчельскис раскритиковал сайт Transfermarkt

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельсикс считает, что нельзя пользоваться сайтом Transfermarkt для оценки игроков. Ранее он отметил, что поведение и дисциплина нападающего «Спартака» Александра Соболева оставляют желать лучшего, и, если форвард не пересмотрит свое отношение, о выступлениях в Европе футболисту можно будет забыть.

    «Transfermarkt оценивает Соболева в 9 миллионов евро? Этот Transfermarkt для дилетантов и людей, не разбирающихся в футболе. Этот портал – ничто! Он ничего не решает, якобы только настоящие эксперты пользуются им. Запомните: этим сайтом пользоваться нельзя! Он для дилетантов», – сказал Канчельскис.

    • Соболев в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 14 матчей, забил 5 голов и отдал 3 передачи.
    • Transfermarkt – сайт о футболе, который прежде всего известен тем, что дает оценку стоимости игроков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +31938

      JTherry 51 минуту назад

      и не лень РосБом.же-Спорту интересоваться у кончальскиса мнением из Казахстана..?) ТМ создан для ориентировочной стоимости игроков для скаутских служб, а не для разных кончальскисов, которые этим порталом не пользуются...

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      Рейтинг: +12211

      ivany4 1 час назад

      Оказывается все у нас не так, - сборная не та; тренеры что наши, что ни наши не те; игроки неумехи; легионеры второсортные; ВТШ вообще никуда, ничему не могут научить царей и королей, и т.д. и тп.
      А может быть всем "экспертам" и знатокам футбола на себя внимание обратить. Может и изменится что-нибудь.)))

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      Рейтинг: +5440

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Дельфину с улыбкой дауна на лице красная цена трёшка, да и то в базарный день. Гыгыгы

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      Рейтинг: +424

      RedMaksim97 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Да ты и сам даун небось

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      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 4 часа назад

      Андрюха, ну что ты к нему привязался, зачем ему запад, он и здесь не плохо устроился, пусть играет, Рукаку поехал и что , быстренько собразил, что дома оно и теплее и уютние, так что отвали, есть помойные вот их и уговаривай

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