Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Мостовой озвучил цель своего участия в Матче звезд КХЛ

    Александр Мостовой прокомментировал приглашение на Матч звезд КХЛ.

    «У нас задача не помочь, а не мешать. Тем более все понимают, что это матч звезд, шоу, поэтому здесь результат не важен. Из года в год мы это видим по телевизору. Здесь главное участие.

    Мы приняли это предложение с большим уважением, потому что хоккей и футбол два самых популярных вида спорта в стране. Наконец-то обратили внимание на футболистов. Тем более мы все играем в хоккей на нашем хорошем любительском уровне.

    Как пришла идея, я не знаю. Но на матчи звезд всегда кого-то приглашают. Мне, наверное, хотелось бы помочь ребятам, с которыми я дружу. Это люди моего поколения. Например, Леша Жамнов, Сергей Федоров. Мы давно друг друга знаем, поэтому если они будут, то буду им помогать.

    Не обидно ли, что в хоккее зовут, а в футболе – нет? По этому поводу уже достаточно было сказано. Много чего в нашем футболе происходит не по-футбольному», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой ответил, входит ли Абаскаль в топ-10 лучших тренеров РПЛ 10
    Мостовой назвал условие для просмотра матча Россия – Куба 6
    Мостовой опасается, что Миранчук повторит путь Кокорина
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7182

      Давид59 6 часов назад

      Неправда, Овечкина-то в футбол играть приглашали.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+