Мостовой озвучил цель своего участия в Матче звезд КХЛ

Александр Мостовой прокомментировал приглашение на Матч звезд КХЛ.

14-й в истории КХЛ Матч звезд состоится 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Туда пригласили 4 экс-футболистов – Мостового, Андрея Аршавина, Романа Широкова и Дмитрия Сычева.

Они будут помощниками главных тренеров команд.

«У нас задача не помочь, а не мешать. Тем более все понимают, что это матч звезд, шоу, поэтому здесь результат не важен. Из года в год мы это видим по телевизору. Здесь главное участие.

Мы приняли это предложение с большим уважением, потому что хоккей и футбол два самых популярных вида спорта в стране. Наконец-то обратили внимание на футболистов. Тем более мы все играем в хоккей на нашем хорошем любительском уровне.

Как пришла идея, я не знаю. Но на матчи звезд всегда кого-то приглашают. Мне, наверное, хотелось бы помочь ребятам, с которыми я дружу. Это люди моего поколения. Например, Леша Жамнов, Сергей Федоров. Мы давно друг друга знаем, поэтому если они будут, то буду им помогать.

Не обидно ли, что в хоккее зовут, а в футболе – нет? По этому поводу уже достаточно было сказано. Много чего в нашем футболе происходит не по-футбольному», – сказал Мостовой.