Смотреть прямую трансляцию матча Италия – Северная Македония, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Берарди, Распадори.
Главный тренер: Лучано Спаллетти
Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев, Адеми, Элези, Эльмас, Барди, Алиоски, Миовски.
Главный тренер: Благой Милевский
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Италия – Северная Македония
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс