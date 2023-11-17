Смотреть прямую трансляцию матча Италия – Северная Македония, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Берарди, Распадори.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев, Адеми, Элези, Эльмас, Барди, Алиоски, Миовски.

Главный тренер: Благой Милевский

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Италия – Северная Македония