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    • Италия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2023

    Италия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Италия – Северная Македония, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Берарди, Распадори.

    Главный тренер: Лучано Спаллетти

    Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев, Адеми, Элези, Эльмас, Барди, Алиоски, Миовски.

    Главный тренер: Благой Милевский

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Италия – Северная Македония

    Источник: Спортбокс

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    17.11.2023 20:12
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