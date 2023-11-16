В пятницу, 17 ноября, Италия на своем поле сыграет с Северной Македонией. Игру проведут в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Италия

Подопечные Лучано Спаллетти идут на третьем месте в отборочной группе, имея в своем активе 10 очков. Команда на три балла отстает от идущей на втором месте сборной Украины. Италия в шести матчах отборочного турнира выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 7 мячей.

Северная Македония

Команда идет на четвертом месте с семью очками. Сборная Македонии в шести матчах отбора выиграла два матча, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Северная Македония забила 7 голов и пропустила 14 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает четыре матча, в которых были зафиксированы две ничьи.Италия и Македония записали на свой счет по одной победе. Команды забили друг другу по пять голов.

Прогноз на матч Италия – Северная Македония

Италия выглядит фаворитом этой встречи, и наверняка команда наберет три очка в матче с балканской сборной. Предположим, что в поединке будет забито больше одного гола. Наша ставка – тотал больше 2.5 (1.57).