Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Италия – Северная Македония: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 17 ноября

    Италия – Северная Македония: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 17 ноября

    В пятницу, 17 ноября, Италия на своем поле сыграет с Северной Македонией. Игру проведут в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

    Италия

    Подопечные Лучано Спаллетти идут на третьем месте в отборочной группе, имея в своем активе 10 очков. Команда на три балла отстает от идущей на втором месте сборной Украины. Италия в шести матчах отборочного турнира выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 7 мячей.

    Северная Македония

    Команда идет на четвертом месте с семью очками. Сборная Македонии в шести матчах отбора выиграла два матча, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Северная Македония забила 7 голов и пропустила 14 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает четыре матча, в которых были зафиксированы две ничьи.Италия и Македония записали на свой счет по одной победе. Команды забили друг другу по пять голов.

    Прогноз на матч Италия – Северная Македония

    Италия выглядит фаворитом этой встречи, и наверняка команда наберет три очка в матче с балканской сборной. Предположим, что в поединке будет забито больше одного гола. Наша ставка – тотал больше 2.5 (1.57).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+