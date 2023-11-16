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    Агент Холанда сказала, когда норвежец может уйти в «Реал»

    Рафаэла Пимента, агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответила на вопросы о возможном трансфере игрока в другой клуб.

    «Счастлив ли Холанд в Манчестере? Лучше спросить об этом лично у него. Я не говорю обратного, не говорю, что он не счастлив в «Сити».

    Лично для меня все ясно: отличные спортивные результаты приходят, когда ты счастлив. Хорошее самочувствие, энергия – всe это сразу приходит к тебе.

    «Реал»? Эрлинг сам хозяин своей судьбы. Он всегда будет делать то, что лучше для него и для «Манчестер Сити». Когда все стороны будут готовы к переменам, это произойдет. Главное, что Холанд всегда будет уважителен.

    Конечно, уважение должно быть как со стороны клуба, так и со стороны игроков. Я не сомневаюсь, что «Манчестер Сити» будет уважать его выбор», – сказала Пимента.

    • 23-летний Холанд проводит 2-й сезон в «Сити».
    • Его статистика: 70 матчей, 67 голов, 12 ассистов.
    • Сообщалось, что норвежский нападающий может оказаться в «Реале» летом 2024 года.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    16.11.2023 13:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2520

      Fialet 9 часов назад

      Интересно, а Холанд трахает эту Пигменту?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +596

      Hala Madrid 12 часов назад

      У него в 2024 активируется класура, надеюсь Перес в этот раз не профукает Холланда

      0
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      Рейтинг: +609

      lipatov32 > Hala Madrid 9 часов назад

      Идите лесом!
      Ловите черепашку свою!
      Хохланд с сити на долго!)))

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