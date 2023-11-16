Агент Холанда сказала, когда норвежец может уйти в «Реал»

Рафаэла Пимента, агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответила на вопросы о возможном трансфере игрока в другой клуб.

«Счастлив ли Холанд в Манчестере? Лучше спросить об этом лично у него. Я не говорю обратного, не говорю, что он не счастлив в «Сити».

Лично для меня все ясно: отличные спортивные результаты приходят, когда ты счастлив. Хорошее самочувствие, энергия – всe это сразу приходит к тебе.

«Реал»? Эрлинг сам хозяин своей судьбы. Он всегда будет делать то, что лучше для него и для «Манчестер Сити». Когда все стороны будут готовы к переменам, это произойдет. Главное, что Холанд всегда будет уважителен.

Конечно, уважение должно быть как со стороны клуба, так и со стороны игроков. Я не сомневаюсь, что «Манчестер Сити» будет уважать его выбор», – сказала Пимента.

23-летний Холанд проводит 2-й сезон в «Сити».

Его статистика: 70 матчей, 67 голов, 12 ассистов.

Сообщалось, что норвежский нападающий может оказаться в «Реале» летом 2024 года.

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