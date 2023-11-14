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    Экс-советник Федуна объяснил спад в игре Хвичи

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал падение уровня игры Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

    • В прошлом сезоне грузинский вингер забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.
    • В этом сезоне в его активе 3+5 в 15 играх.
    • Хвича до «Наполи» выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

    «Спад в игре Кварацхелии? Все футболисты «Наполи» играют хуже, чем в прошлом сезоне. Здесь вряд ли вопрос именно в Кварацхелии. Он по-прежнему забивает и отдает передачи.

    А результативность уплата из-за ухода Спаллетти. Хвиче очень повезло, что первый сезон в Италии он провел под руководством такого специалиста», – сказал Камоцци.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.11.2023 23:37
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