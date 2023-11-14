«Реал» изменил подход в работе по трансферу Мбаппе

«Реал» по-прежнему хочет подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но изменил подход в работе по трансферу. По данным RMC Sport, после отказов француза в 2022 году мадридцы решили сами не предпринимать активных действий.
«Реал» будет ждать первого шага для осуществления перехода со стороны форварда. «Если Мбаппе хочет перейти, пусть сам занимается этой работой», – заявил источник в испанском клубе.
- Контракт французского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.
- В этом сезоне 24-летний Мбаппе сыграл 15 матчей и забил 15 голов за парижан.
Источник: RMC Sport