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    «Реал» изменил подход в работе по трансферу Мбаппе

    «Реал» по-прежнему хочет подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но изменил подход в работе по трансферу. По данным RMC Sport, после отказов француза в 2022 году мадридцы решили сами не предпринимать активных действий.

    «Реал» будет ждать первого шага для осуществления перехода со стороны форварда. «Если Мбаппе хочет перейти, пусть сам занимается этой работой», – заявил источник в испанском клубе.

    • Контракт французского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.
    • В этом сезоне 24-летний Мбаппе сыграл 15 матчей и забил 15 голов за парижан.

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    Источник: RMC Sport

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    14.11.2023 13:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1664

      k611 14 ноября, 20:15

      Писали что всё отказались от него окончательно. Получается это не так.

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      Рейтинг: +12710

      DeStar > k611 15 ноября, 00:57

      думаю это было бы глупо. С учетом того чт он свободным агентом будет, уйдет же в другой клуб, а значит усилит не плохо так

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      Рейтинг: +163

      Glebson 14 ноября, 15:41

      Да на фиг он нужен уже

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