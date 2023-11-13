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    • Моуринью и Сарри обменялись оскорблениями перед римским дерби

    Моуринью и Сарри обменялись оскорблениями перед римским дерби

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскрыл подробности короткого диалога с Жозе Моуринью из «Ромы».

    • В воскресенье команды провели римское дерби в 12-м туре Серии А.
    • Результат матча – нулевая ничья.
    • Сарри и Моуринью до «Лацио» и «Ромы» противостояли друг другу в АПЛ, тренируя «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

    «Мы встретились с Моуринью перед матчем. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Вообще-то ты тоже».

    Но в глубине души мы любим друг друга. Мне нравится Моуринью как личность, но не как персонаж», – сказал Сарри.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.11.2023 19:30
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