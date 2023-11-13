Моуринью и Сарри обменялись оскорблениями перед римским дерби

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскрыл подробности короткого диалога с Жозе Моуринью из «Ромы».

В воскресенье команды провели римское дерби в 12-м туре Серии А.

Результат матча – нулевая ничья.

Сарри и Моуринью до «Лацио» и «Ромы» противостояли друг другу в АПЛ, тренируя «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

«Мы встретились с Моуринью перед матчем. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Вообще-то ты тоже».

Но в глубине души мы любим друг друга. Мне нравится Моуринью как личность, но не как персонаж», – сказал Сарри.