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Анализ матча «Зенит» – «Краснодар» от Бубнова

12 ноября 2023, 09:09
11

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал оценку матчу 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Для «Краснодара» в игре против «Зенита» было важно не просто зацепить очки, но ещe и продемонстрировать качество игры, доказывающее, что команда неслучайно находится на лидирующей позиции. И «быки» с этой задачей справились на отлично. После финального свистка можно уверенно говорить, что этот «Краснодар» на сегодняшний день готов бороться с «Зенитом» за первое место. Но и, конечно же, по результату ничья фактически в пользу гостей.

Результат мог быть разным. «Краснодар» не уступал и по игре. За первую половину сезона ни одна команда не могла в Санкт-Петербурге действовать на равных с чемпионом. А коллектив Владимира Ивича до 63-й минуты вообще ни в чeм не уступал сине-бело-голубым! В обороне действовали надeжно, середину поля не проиграли. Тренерский штаб «быков» прекрасно понимал, что для достижения результата ни в коем случае нельзя отдавать середину поля.

Могу сказать, что краснодарцы не играли на ничью, они играли на победу. Навязывали борьбу, боролись за инициативу. Нельзя было позволять сопернику тотально контролировать середину поля, иначе пришлось бы обороняться перед своими воротами. И «Краснодар» в целом решил все стоявшие перед ним задачи. Так играть в Санкт-Петербурге ещe никому не удавалось – команда Ивича показала, что у неe есть все ресурсы для того, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место, и лидерство краснодарцев закономерно. Это результат проделанной работы, правильно выстроенной и сбалансированной игры», – сказал Бубнов.

  • «Краснодар» выиграл 1-й круг сезона РПЛ.
  • «Зенит» отстает на 2 очка.
  • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Январь 59
1699771545
В этой игре быки доказали , что на данном этапе они не случайно возглавляют турнирную таблицу. При всем уважении к хозяевам поля, которые ни на минуту неослабляли попыток сломить оборону гкостей, быки не уходили в глухую оБо
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sochi-2013
1699772887
Обоссались после забитого гола. Получи они ответку, пытаясь забить второй, можно было бы говорить о чемпионстве, а так... второе бы место удержать.
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SLADE2019
1699774028
Штанга в такой игре может случиться только в конце матча, когда свежий мастеровитый игрок обыгрывает защитников соперника. В начале или середине игры, этот удар накрыли бы защитники. А так, случилась штанга, а штанга даже в створ ворот не канает. Честно сказать, я от Краснодара такой добротной игры не ожидал. Удачи быкам. Позор помойке.
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ScarlettOgusania
1699775198
слишком много "мёда" про бычков в словах Бубнова, а про поражение бом.жей от мусоров совсем забыл на баклан-арене, анализы негодные от него стали публиковать, сразу видно, что заказ...
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Exnaton
1699780493
Я не согласен...
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