Анализ матча «Зенит» – «Краснодар» от Бубнова

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал оценку матчу 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Для «Краснодара» в игре против «Зенита» было важно не просто зацепить очки, но ещe и продемонстрировать качество игры, доказывающее, что команда неслучайно находится на лидирующей позиции. И «быки» с этой задачей справились на отлично. После финального свистка можно уверенно говорить, что этот «Краснодар» на сегодняшний день готов бороться с «Зенитом» за первое место. Но и, конечно же, по результату ничья фактически в пользу гостей.

Результат мог быть разным. «Краснодар» не уступал и по игре. За первую половину сезона ни одна команда не могла в Санкт-Петербурге действовать на равных с чемпионом. А коллектив Владимира Ивича до 63-й минуты вообще ни в чeм не уступал сине-бело-голубым! В обороне действовали надeжно, середину поля не проиграли. Тренерский штаб «быков» прекрасно понимал, что для достижения результата ни в коем случае нельзя отдавать середину поля.

Могу сказать, что краснодарцы не играли на ничью, они играли на победу. Навязывали борьбу, боролись за инициативу. Нельзя было позволять сопернику тотально контролировать середину поля, иначе пришлось бы обороняться перед своими воротами. И «Краснодар» в целом решил все стоявшие перед ним задачи. Так играть в Санкт-Петербурге ещe никому не удавалось – команда Ивича показала, что у неe есть все ресурсы для того, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место, и лидерство краснодарцев закономерно. Это результат проделанной работы, правильно выстроенной и сбалансированной игры», – сказал Бубнов.

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