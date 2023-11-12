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    Анализ матча «Зенит» – «Краснодар» от Бубнова

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал оценку матчу 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Для «Краснодара» в игре против «Зенита» было важно не просто зацепить очки, но ещe и продемонстрировать качество игры, доказывающее, что команда неслучайно находится на лидирующей позиции. И «быки» с этой задачей справились на отлично. После финального свистка можно уверенно говорить, что этот «Краснодар» на сегодняшний день готов бороться с «Зенитом» за первое место. Но и, конечно же, по результату ничья фактически в пользу гостей.

    Результат мог быть разным. «Краснодар» не уступал и по игре. За первую половину сезона ни одна команда не могла в Санкт-Петербурге действовать на равных с чемпионом. А коллектив Владимира Ивича до 63-й минуты вообще ни в чeм не уступал сине-бело-голубым! В обороне действовали надeжно, середину поля не проиграли. Тренерский штаб «быков» прекрасно понимал, что для достижения результата ни в коем случае нельзя отдавать середину поля.

    Могу сказать, что краснодарцы не играли на ничью, они играли на победу. Навязывали борьбу, боролись за инициативу. Нельзя было позволять сопернику тотально контролировать середину поля, иначе пришлось бы обороняться перед своими воротами. И «Краснодар» в целом решил все стоявшие перед ним задачи. Так играть в Санкт-Петербурге ещe никому не удавалось – команда Ивича показала, что у неe есть все ресурсы для того, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место, и лидерство краснодарцев закономерно. Это результат проделанной работы, правильно выстроенной и сбалансированной игры», – сказал Бубнов.

    • «Краснодар» выиграл 1-й круг сезона РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: Sportbox

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    12.11.2023 09:09
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12

      Exnaton 12 ноября, 12:14

      Я не согласен...

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      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania 12 ноября, 10:46

      слишком много "мёда" про бычков в словах Бубнова, а про поражение бом.жей от мусоров совсем забыл на баклан-арене, анализы негодные от него стали публиковать, сразу видно, что заказ...

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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 > ScarlettOgusania 12 ноября, 11:27

      Все что не мёд про Спартак , получается это заказ. Это получается что С.Н.Галицкий заказал разбор, что бы доставить досаду Миллеру.

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      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > Январь 59 12 ноября, 12:53

      Желаю чемпионства Краснодару, но в этой игре на победу не наиграли быки.

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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 12 ноября, 10:27

      Штанга в такой игре может случиться только в конце матча, когда свежий мастеровитый игрок обыгрывает защитников соперника. В начале или середине игры, этот удар накрыли бы защитники. А так, случилась штанга, а штанга даже в створ ворот не канает. Честно сказать, я от Краснодара такой добротной игры не ожидал. Удачи быкам. Позор помойке.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > SLADE2019 12 ноября, 10:46

      Соглашусь 100%.
      Проход Мостового , это элементарная усталость оборонщиков, ошибка позиционно и отсутствия страховки. До 80-х минутах такого не было, просто подсели.

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      Рейтинг: +21

      alexpiter2000 > SLADE2019 12 ноября, 11:16

      Почему ты такой д&бил? Помои изо рта льются. Неужели нельзя без оскорблений?! Классный матч, вся борьба впереди, но нет, надо грязи побольше. Откуда вы такие все взялись?!

      2
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > alexpiter2000 12 ноября, 11:29

      Какой ты нежненький ослик. Не мною зенькина погонялка придумана. Давай, теперь на всех набрасывайся, кто ее использует. Не стану пошлить, насчет откуда. Дебил, ты сам.

      3
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      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > alexpiter2000 12 ноября, 12:55

      Посмотри как себя ведут, на ветках других команд, твои ублюдки - соратники...

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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google > Алексей З 13 ноября, 22:28

      Сектанты а крип то в этом сезоне за что борется?)))

      0
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 12 ноября, 10:08

      Обоссались после забитого гола. Получи они ответку, пытаясь забить второй, можно было бы говорить о чемпионстве, а так... второе бы место удержать.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > sochi-2013 12 ноября, 10:47

      Ну что вы всё по себе ровняете. Памперсы смените.

      1
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > Алексей З 12 ноября, 13:16

      Пенальный, ты понял, ЧТО СКАЗАЛ?
      Снизойду до тебя. (Один раз)

      1
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 12 ноября, 09:45

      В этой игре быки доказали , что на данном этапе они не случайно возглавляют турнирную таблицу. При всем уважении к хозяевам поля, которые ни на минуту неослабляли попыток сломить оборону гкостей, быки не уходили в глухую оБо

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      Рейтинг: +21

      alexpiter2000 > Январь 59 12 ноября, 11:21

      Согласен полностью! Один вопрос по Зениту. Впечатление складывается, что скучно играть команде. Всегда нужен какой-то раздражитель. Гол пропустили и начали играть. Не включаются сразу. Сразу теория заговора: может быть для сохранения интриги и интереса такая игра? И на самом деле интереснее, как всё закончится.

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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 > alexpiter2000 12 ноября, 14:01

      Складывается впечатление, что это Розыгрыш от букмекерских контор.

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