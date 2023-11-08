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    • «Зальцбург» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    «Зальцбург» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Интера», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Зальцбург»: Шлагер, Ульмер, Соле, Павлович, Дедич, Сучич, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.

    Главный тренер: Герхард Штрубер

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Дармиан, Бастони, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зальцбург»«Интер»

    Зальцбург-Интер смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 11:57
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