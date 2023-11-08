Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Интера», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Зальцбург»: Шлагер, Ульмер, Соле, Павлович, Дедич, Сучич, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.

Главный тренер: Герхард Штрубер

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Дармиан, Бастони, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зальцбург» – «Интер»