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  • «Зальцбург» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

«Зальцбург» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

8 ноября 2023, 11:57

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Интера», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Зальцбург»: Шлагер, Ульмер, Соле, Павлович, Дедич, Сучич, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.

Главный тренер: Герхард Штрубер

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Дармиан, Бастони, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зальцбург»«Интер»

Зальцбург-Интер смотреть онлайн

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Зальцбург
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