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  • Глушаков озвучил условие для расторжения контракта со «Спартаком» из Костромы

Глушаков озвучил условие для расторжения контракта со «Спартаком» из Костромы

7 ноября 2023, 21:53

Денис Глушаков рассказал, в каком случае он может уйти из костромского «Спартака».

– В руководстве говорили, что у вас контракт на год, но устные соглашения на два месяца. Что будете делать в конце года?

– У меня контракт. Была договоренность попасть в шестерку в нашей группе, но мы туда не попали. У нас есть дружеские отношения с руководством, так что если ни мне, ни Костроме не будет интересно дальнейшее сотрудничество, то контракт будет расторгнут.

Вот и вся история. Будем думать, смотреть, что дальше. Сейчас чемпионат заканчивается, будет трансферное окно, сборы. Наверное, с кем‑то поеду тренироваться зимой.

– С другой командой?

– Не знаю, видно будет.

  • Глушакову в январе исполнится 37 лет.
  • Он присоединился к «Спартаку» из Костромы в середине сентября.
  • Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак К Глушаков Денис
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