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    • Глушаков озвучил условие для расторжения контракта со «Спартаком» из Костромы

    Глушаков озвучил условие для расторжения контракта со «Спартаком» из Костромы

    Денис Глушаков рассказал, в каком случае он может уйти из костромского «Спартака».

    – В руководстве говорили, что у вас контракт на год, но устные соглашения на два месяца. Что будете делать в конце года?

    – У меня контракт. Была договоренность попасть в шестерку в нашей группе, но мы туда не попали. У нас есть дружеские отношения с руководством, так что если ни мне, ни Костроме не будет интересно дальнейшее сотрудничество, то контракт будет расторгнут.

    Вот и вся история. Будем думать, смотреть, что дальше. Сейчас чемпионат заканчивается, будет трансферное окно, сборы. Наверное, с кем‑то поеду тренироваться зимой.

    – С другой командой?

    – Не знаю, видно будет.

    • Глушакову в январе исполнится 37 лет.
    • Он присоединился к «Спартаку» из Костромы в середине сентября.
    • Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2023 21:53
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