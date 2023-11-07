«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 15-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 11 ноября.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 19:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Зенит» – «Краснодар»
- победа «Зенита» – 1.57
- ничья – 4.30
- победа «Краснодара» – 5.60
Источник: Бомбардир