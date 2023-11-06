«Спартак» рассматривает двух статусных иностранцев на пост спортивного директора

«Спартак» с высокой долей вероятности снимет Пола Эшуорта с должности спортивного директора.
На замену англичанину клуб РПЛ рассматривает двух статусных иностранцев:
- Роберто Олабе («Реал Сосьедад»)
- Луиш Кампуш («ПСЖ»)
«Спартак» ищет опытного испаноязычного управленца, независимого от российских реалий.
Что касается будущего Гильермо Абаскаля, то оно зависит от результатов в ближайший месяц. Если главного тренера уволят, то его преемником также станет иностранец.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова