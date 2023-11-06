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  • «Спартак» рассматривает двух статусных иностранцев на пост спортивного директора

«Спартак» рассматривает двух статусных иностранцев на пост спортивного директора

6 ноября 2023, 22:19
6

«Спартак» с высокой долей вероятности снимет Пола Эшуорта с должности спортивного директора.

На замену англичанину клуб РПЛ рассматривает двух статусных иностранцев:

  • Роберто Олабе («Реал Сосьедад»)
  • Луиш Кампуш («ПСЖ»)

«Спартак» ищет опытного испаноязычного управленца, независимого от российских реалий.

Что касается будущего Гильермо Абаскаля, то оно зависит от результатов в ближайший месяц. Если главного тренера уволят, то его преемником также станет иностранец.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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pasha-ansh@mail.ru
1699299093
Вы долбаный проспаркаковский сайт отписываюсь
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ySS
1699302500
Если бы не источник, можно было бы и порассуждать...
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ВетеR
1699338858
Они знают об этом ?)
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JTherry
1699339046
вброс про статусных спортдиров от Карпа можно рассматривать, как не просох после беспробудного пьянства Карпуша: ни Олабе, ни Кампуша сейчас в наш чемпионат не затащить никакими деньгами до окончания сво... да и после его окончания еще лет 5 никто к нам не поедет... сейчас только рынок Южной Америки и Африки доступен пока...
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