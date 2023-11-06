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    • «Спартак» рассматривает двух статусных иностранцев на пост спортивного директора

    «Спартак» рассматривает двух статусных иностранцев на пост спортивного директора

    «Спартак» с высокой долей вероятности снимет Пола Эшуорта с должности спортивного директора.

    На замену англичанину клуб РПЛ рассматривает двух статусных иностранцев:

    • Роберто Олабе («Реал Сосьедад»)
    • Луиш Кампуш («ПСЖ»)

    «Спартак» ищет опытного испаноязычного управленца, независимого от российских реалий.

    Что касается будущего Гильермо Абаскаля, то оно зависит от результатов в ближайший месяц. Если главного тренера уволят, то его преемником также станет иностранец.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.11.2023 22:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31807

      JTherry 7 ноября, 09:37

      вброс про статусных спортдиров от Карпа можно рассматривать, как не просох после беспробудного пьянства Карпуша: ни Олабе, ни Кампуша сейчас в наш чемпионат не затащить никакими деньгами до окончания сво... да и после его окончания еще лет 5 никто к нам не поедет... сейчас только рынок Южной Америки и Африки доступен пока...

      1
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      Рейтинг: +12435

      ВетеR 7 ноября, 09:34

      Они знают об этом ?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6595

      ySS 6 ноября, 23:28

      Если бы не источник, можно было бы и порассуждать...

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      Рейтинг: +120

      [email protected] 6 ноября, 22:31

      Вы долбаный проспаркаковский сайт отписываюсь

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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > [email protected] 6 ноября, 23:49

      разнылся конь педальный!))) давай поржём, иа-иа!

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > [email protected] 7 ноября, 00:15

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З > [email protected] 7 ноября, 08:21

      На этом сайте ежедневно " полощут" Спартак.
      Жалко что сайт не проармейский.

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      Рейтинг: +31807

      JTherry > Алексей З 7 ноября, 09:30

      чисто конский сайт на "Чемпионате", с высерами Панкова...)

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