«Спартак» рассматривает двух статусных иностранцев на пост спортивного директора

«Спартак» с высокой долей вероятности снимет Пола Эшуорта с должности спортивного директора.

На замену англичанину клуб РПЛ рассматривает двух статусных иностранцев:

Роберто Олабе («Реал Сосьедад»)

Луиш Кампуш («ПСЖ»)

«Спартак» ищет опытного испаноязычного управленца, независимого от российских реалий.

Что касается будущего Гильермо Абаскаля, то оно зависит от результатов в ближайший месяц. Если главного тренера уволят, то его преемником также станет иностранец.

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