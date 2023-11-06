Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов оценил матч «Локомотив» — «Спартак»: «Дерби полностью оправдало ожидания»

Бубнов оценил матч «Локомотив» — «Спартак»: «Дерби полностью оправдало ожидания»

6 ноября 2023, 11:05
1

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак», закончившегося вничью 1:1.

«Игра держала в напряжении до последних секунд матча. Любая команда могла победить, причем «Спартак» и «Локомотив» были способны забить гораздо больше двух голов. Дерби столичных клубов полностью оправдало ожидания.

В первом тайме «Спартак» выглядел лучше. Красно-белые и мячом больше владели, и создавали опасные моменты чаще. При этом у гостей хватало проблем с составом. У железнодорожников таких сложностей не было, но команда предпочла сосредоточиться на компактности в обороне, отлично понимая опасность быстрых атак соперника.

После перерыва спартаковцы также смотрелись неплохо, несмотря на удаление. Абаскаль сумел правильно перестроить игровую схему. Быстрые и работоспособные футболисты середины Пруцев и Зиньковский отрабатывали по всему полю. Вместе с Игнатовым они создали много проблем «Локомотиву» за счет постоянных перемещений.

После пропущенного гола хозяева поля были вынуждены раскрываться. «Спартаку» только это и нужно было. Открытый футбол на встречных курсах – это игра, которую любят в стане красно-белых, но опасных моментов все же больше создали игроки «Локомотива». Один промах Рыбчинского с убойной позиции чего стоит. Помогло хозяевам прибавить в активности появление на поле Пиняева. За счет скорости Сергей создал достаточно голевых моментов.

Дзюба все еще опасен, хотя его кондиции далеки от тех, которые были в «Зените». Он не такой скоростной и мобильный, но по-прежнему отлично смотрится в подыгрыше и верховой борьбе. Именно Артем выполнил скидку на Миранчука в моменте с удалением Хлусевича. Форвард «Локомотива» все видит и прекрасно чувствует. Благодаря этому он забил и спас для хозяев ничейный результат.

Футболисты «Спартака» – молодцы в плане самоотдачи, но проблемы в обороне как были, так и остаются. Еще до стартового свистка читалось, что красно-белые не смогут сохранить ворота в неприкосновенности. Отсутствие Бабича и постоянная ротация игроков обороны не идут команде на пользу.

Признак любой классной команды – стабильная линия обороны. Особенно это касается центральных защитников. В «Спартаке» такого нет, отсюда сумбур и хаос у собственных ворот. Толпа в штрафной площади не поможет, если неправильно закрывать игроков атаки. Грамотный выбор позиции – это не про команду Абаскаля», – отметил Бубнов.

  • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
  • После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

Еще по теме:
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно» 1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России 4
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит» 10
Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бубнов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1699298068
Для стороннего наблюдателя дерби удалось. Для болельщиков же сплошные нервы.
Ответить
Главные новости
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
23:41
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
23:15
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
22:59
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
22:38
1
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Все новости
Все новости
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+