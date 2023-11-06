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    • Бубнов оценил матч «Локомотив» — «Спартак»: «Дерби полностью оправдало ожидания»

    Бубнов оценил матч «Локомотив» — «Спартак»: «Дерби полностью оправдало ожидания»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак», закончившегося вничью 1:1.

    «Игра держала в напряжении до последних секунд матча. Любая команда могла победить, причем «Спартак» и «Локомотив» были способны забить гораздо больше двух голов. Дерби столичных клубов полностью оправдало ожидания.

    В первом тайме «Спартак» выглядел лучше. Красно-белые и мячом больше владели, и создавали опасные моменты чаще. При этом у гостей хватало проблем с составом. У железнодорожников таких сложностей не было, но команда предпочла сосредоточиться на компактности в обороне, отлично понимая опасность быстрых атак соперника.

    После перерыва спартаковцы также смотрелись неплохо, несмотря на удаление. Абаскаль сумел правильно перестроить игровую схему. Быстрые и работоспособные футболисты середины Пруцев и Зиньковский отрабатывали по всему полю. Вместе с Игнатовым они создали много проблем «Локомотиву» за счет постоянных перемещений.

    После пропущенного гола хозяева поля были вынуждены раскрываться. «Спартаку» только это и нужно было. Открытый футбол на встречных курсах – это игра, которую любят в стане красно-белых, но опасных моментов все же больше создали игроки «Локомотива». Один промах Рыбчинского с убойной позиции чего стоит. Помогло хозяевам прибавить в активности появление на поле Пиняева. За счет скорости Сергей создал достаточно голевых моментов.

    Дзюба все еще опасен, хотя его кондиции далеки от тех, которые были в «Зените». Он не такой скоростной и мобильный, но по-прежнему отлично смотрится в подыгрыше и верховой борьбе. Именно Артем выполнил скидку на Миранчука в моменте с удалением Хлусевича. Форвард «Локомотива» все видит и прекрасно чувствует. Благодаря этому он забил и спас для хозяев ничейный результат.

    Футболисты «Спартака» – молодцы в плане самоотдачи, но проблемы в обороне как были, так и остаются. Еще до стартового свистка читалось, что красно-белые не смогут сохранить ворота в неприкосновенности. Отсутствие Бабича и постоянная ротация игроков обороны не идут команде на пользу.

    Признак любой классной команды – стабильная линия обороны. Особенно это касается центральных защитников. В «Спартаке» такого нет, отсюда сумбур и хаос у собственных ворот. Толпа в штрафной площади не поможет, если неправильно закрывать игроков атаки. Грамотный выбор позиции – это не про команду Абаскаля», – отметил Бубнов.

    • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
    • После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

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    Источник: Sportbox.ru

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    06.11.2023 11:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 6 ноября, 22:14

      Для стороннего наблюдателя дерби удалось.
      Для болельщиков же сплошные нервы.

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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 13:45

      Одни не хотели, а хряки не могли нормально играть. Отсюда отстойный матч. Гыгыгы

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 12:36

      Играли Дзюба и Дзиньковский.. остальные пешеходы кривоногие,судья свистел за попрошаек и все.. какие напряжения у середнячков могут быть

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