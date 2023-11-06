Бубнов оценил матч «Локомотив» — «Спартак»: «Дерби полностью оправдало ожидания»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак», закончившегося вничью 1:1.

«Игра держала в напряжении до последних секунд матча. Любая команда могла победить, причем «Спартак» и «Локомотив» были способны забить гораздо больше двух голов. Дерби столичных клубов полностью оправдало ожидания.

В первом тайме «Спартак» выглядел лучше. Красно-белые и мячом больше владели, и создавали опасные моменты чаще. При этом у гостей хватало проблем с составом. У железнодорожников таких сложностей не было, но команда предпочла сосредоточиться на компактности в обороне, отлично понимая опасность быстрых атак соперника.

После перерыва спартаковцы также смотрелись неплохо, несмотря на удаление. Абаскаль сумел правильно перестроить игровую схему. Быстрые и работоспособные футболисты середины Пруцев и Зиньковский отрабатывали по всему полю. Вместе с Игнатовым они создали много проблем «Локомотиву» за счет постоянных перемещений.

После пропущенного гола хозяева поля были вынуждены раскрываться. «Спартаку» только это и нужно было. Открытый футбол на встречных курсах – это игра, которую любят в стане красно-белых, но опасных моментов все же больше создали игроки «Локомотива». Один промах Рыбчинского с убойной позиции чего стоит. Помогло хозяевам прибавить в активности появление на поле Пиняева. За счет скорости Сергей создал достаточно голевых моментов.

Дзюба все еще опасен, хотя его кондиции далеки от тех, которые были в «Зените». Он не такой скоростной и мобильный, но по-прежнему отлично смотрится в подыгрыше и верховой борьбе. Именно Артем выполнил скидку на Миранчука в моменте с удалением Хлусевича. Форвард «Локомотива» все видит и прекрасно чувствует. Благодаря этому он забил и спас для хозяев ничейный результат.

Футболисты «Спартака» – молодцы в плане самоотдачи, но проблемы в обороне как были, так и остаются. Еще до стартового свистка читалось, что красно-белые не смогут сохранить ворота в неприкосновенности. Отсутствие Бабича и постоянная ротация игроков обороны не идут команде на пользу.

Признак любой классной команды – стабильная линия обороны. Особенно это касается центральных защитников. В «Спартаке» такого нет, отсюда сумбур и хаос у собственных ворот. Толпа в штрафной площади не поможет, если неправильно закрывать игроков атаки. Грамотный выбор позиции – это не про команду Абаскаля», – отметил Бубнов.