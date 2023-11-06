Украинец Шевченко боднул судью в стиле Зидана

В матче Первой лиги Украины между командами «Горняк-Спорт» и «Диназ» (2:0) случился инцидент с атакой на судью.

Во втором тайме нападающий «Диназа» Вячеслав Шевченко стал выговаривать судье, будучи недовольным его действиями. За это игрок получил предупреждение.

Шевченко, получив желтую, не перестал возмущаться арбитром Василием Файдой. Через четыре минуты футболист получил уже красную карточку.

Спортсмен разозлился и ударил Файду головой в грудь – в стиле Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006. После этого успокаивать Шевченко бросились футболисты обеих команд. Уходя с поля, игрок пытался вернуться к судье и продолжить выяснение отношений.

38-летний Шевченко в 2003 году был в московском «Торпедо-Металлург».

Скриншоты с ютуб-канала Первой лиги Украины