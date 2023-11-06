Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Украинец Шевченко боднул судью в стиле Зидана

6 ноября 2023, 00:10
7

В матче Первой лиги Украины между командами «Горняк-Спорт» и «Диназ» (2:0) случился инцидент с атакой на судью.

Во втором тайме нападающий «Диназа» Вячеслав Шевченко стал выговаривать судье, будучи недовольным его действиями. За это игрок получил предупреждение.

Шевченко, получив желтую, не перестал возмущаться арбитром Василием Файдой. Через четыре минуты футболист получил уже красную карточку.

Спортсмен разозлился и ударил Файду головой в грудь – в стиле Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006. После этого успокаивать Шевченко бросились футболисты обеих команд. Уходя с поля, игрок пытался вернуться к судье и продолжить выяснение отношений.

  • 38-летний Шевченко в 2003 году был в московском «Торпедо-Металлург».

Скриншоты с ютуб-канала Первой лиги Украины

Еще по теме:
Ракицкий покинул «Шахтер» 2
Гендиректор «Шахтера» – о «Тоттенхэме»: «Вы ведете себя как грабитель на дороге» 4
84-летний Сабо назвал лучшего футболиста всех времен и народов 12
Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Франция. Лига 1 Шевченко Вячеслав Зидан Зинедин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Oldtrafford83
1699248014
Админ, для чего тут эта новость? Ради фамилии и как обычно дебильного заголовка?? Стыдно за бомбардир, провокаторы хреновы!!!
Ответить
ALEXMAN888
1699249933
Шевченки, они такие. Дибилоиды.
Ответить
Amorphis
1699251643
Они ещё играют? Почему не на сво тотально ж забирают
Ответить
Главные новости
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
23:15
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
22:59
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
22:38
1
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
6
Все новости
Все новости
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
4 сентября
7
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
8
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+