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    Украинец Шевченко боднул судью в стиле Зидана

    В матче Первой лиги Украины между командами «Горняк-Спорт» и «Диназ» (2:0) случился инцидент с атакой на судью.

    Во втором тайме нападающий «Диназа» Вячеслав Шевченко стал выговаривать судье, будучи недовольным его действиями. За это игрок получил предупреждение.

    Шевченко, получив желтую, не перестал возмущаться арбитром Василием Файдой. Через четыре минуты футболист получил уже красную карточку.

    Спортсмен разозлился и ударил Файду головой в грудь – в стиле Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006. После этого успокаивать Шевченко бросились футболисты обеих команд. Уходя с поля, игрок пытался вернуться к судье и продолжить выяснение отношений.

    • 38-летний Шевченко в 2003 году был в московском «Торпедо-Металлург».

    Скриншоты с ютуб-канала Первой лиги Украины

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2023 00:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +274

      Amorphis 6 ноября, 09:20

      Они ещё играют? Почему не на сво тотально ж забирают

      0
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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > Amorphis 6 ноября, 09:32

      Чемпионат Украины проходит во всех трех дивизионах: УПЛ, Первой и Второй лигах.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > vladik12 6 ноября, 11:37

      Судя по твои постоянным вопросам в каждой новости на счёт "опять бухой там" ты заядлый алкаш которому не с кем выпить, поэтому залезь обратно в свою нору ну или капельницу поставь)

      1
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Amorphis 6 ноября, 14:53

      Зарплаты большие, заплатили куда надо.

      0
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      Рейтинг: +274

      ALEXMAN888 6 ноября, 08:52

      Шевченки, они такие. Дибилоиды.

      1
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 6 ноября, 08:20

      Админ, для чего тут эта новость?
      Ради фамилии и как обычно дебильного заголовка??
      Стыдно за бомбардир, провокаторы хреновы!!!

      2
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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > Oldtrafford83 6 ноября, 09:31

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > vladik12 6 ноября, 11:34

      Судя по твоему вопросу по понедельникам бухаешь как раз ты!

      0
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 6 ноября, 02:01

      Ему до Зидана , как до Луны . Это стиль барана .

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