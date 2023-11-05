Абаскаль прокомментировал отсутствие Соболева в старте на «Локомотив»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по отсутствию в старте на матч 14-го тура РПЛ против «Локо» форварда Александра Соболева.
«Кто будет центральным нападающим в отсутствие Соболева? Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке», – сказал испанец.
- Матч начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- В октябре Соболева отстраняли от основы за пропуск общекомандного мероприятия.
Источник: «Матч ТВ»