Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль прокомментировал отсутствие Соболева в старте на «Локомотив»

    Абаскаль прокомментировал отсутствие Соболева в старте на «Локомотив»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по отсутствию в старте на матч 14-го тура РПЛ против «Локо» форварда Александра Соболева.

    «Кто будет центральным нападающим в отсутствие Соболева? Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке», – сказал испанец.

    • Матч начнется в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • В октябре Соболева отстраняли от основы за пропуск общекомандного мероприятия.

    Новости по теме
    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки 2
    Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру» 4
    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2023 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 5 ноября, 21:50

      Соболь ИСПУГАЛСЯ Дзюбу и слился с игры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Cleaner 5 ноября, 22:43

      Кто бы тебе слил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 5 ноября, 21:11

      Вот нашла коса на камень- это такая пословица, но в жизни так и есть и плохо, что это в СПАРТАКЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 20:29

      Не простил значится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19124

      DVOK68 5 ноября, 20:29

      Кретин.Без напа кто играет в футбол?
      На кого забрасывать в штрафную,кто будет за верховые бороться?Квинси?А может высоченный Пруцев?
      Кретин,*****...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1394

      ruded 5 ноября, 19:54

      рыжий все ближе к отъезду домой

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+