Абаскаль прокомментировал отсутствие Соболева в старте на «Локомотив»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по отсутствию в старте на матч 14-го тура РПЛ против «Локо» форварда Александра Соболева.

«Кто будет центральным нападающим в отсутствие Соболева? Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке», – сказал испанец.