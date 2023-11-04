Месси ответил, сыграет ли он еще в Европе

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, планирует ли он возвращаться в европейский футбол.
– Закрыт ли для вас европейский футбол?
– Да. Слава Богу, у меня была необыкновенная карьера в Европе и я выиграл все, о чем мечтал.
Теперь, когда я решил приехать в США, не думаю, что когда-нибудь вернусь играть в Европу.
- 36-летний аргентинец перебрался в МЛС после завершения сезона-2022/23.
- В Европе Месси поиграл за «Барселону» и «ПСЖ».
- Лео – чемпион мира-2022 и 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: твиттер Фабрицио Романо