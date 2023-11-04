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    Месси ответил, сыграет ли он еще в Европе

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, планирует ли он возвращаться в европейский футбол.

    – Закрыт ли для вас европейский футбол?

    – Да. Слава Богу, у меня была необыкновенная карьера в Европе и я выиграл все, о чем мечтал.

    Теперь, когда я решил приехать в США, не думаю, что когда-нибудь вернусь играть в Европу.

    • 36-летний аргентинец перебрался в МЛС после завершения сезона-2022/23.
    • В Европе Месси поиграл за «Барселону» и «ПСЖ».
    • Лео – чемпион мира-2022 и 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    04.11.2023 12:50
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