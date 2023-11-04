Месси ответил, сыграет ли он еще в Европе

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, планирует ли он возвращаться в европейский футбол.

– Закрыт ли для вас европейский футбол?

– Да. Слава Богу, у меня была необыкновенная карьера в Европе и я выиграл все, о чем мечтал.

Теперь, когда я решил приехать в США, не думаю, что когда-нибудь вернусь играть в Европу.