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    Месси рассказал, почему не вернулся в «Барселону»

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси ответил на вопросы о несостоявшемся возвращении в «Барселону».

    – Я мог бы вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но... Это оказалось невозможным.

    – Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в «Барселону» или какую-либо другую команду?

    – Нет, никаких шансов. Совсем нет.

    • 36-летний аргентинец перебрался в МЛС после завершения сезона-2022/23.
    • До этого он 2 года провел в «ПСЖ».
    • «Интер Майами» не вышел в плей-офф лигои, поэтому несколько месяцев будет проводить только товарищеские матчи.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    04.11.2023 11:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 4 ноября, 16:04

      Хотя бы назвал главную причину невозвращения в Барселону.

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      Рейтинг: +33

      Владислав-Ивлев-vkontakte > zigbert 5 ноября, 09:02

      А зачем он им?! Ходить пешком и тянуть на дно команду?! После 2:8 ему там делать нечего..

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      Рейтинг: +10

      Real Expert > Владислав-Ивлев-vkontakte 5 ноября, 13:57

      Аргентину уже вывел на дно. А Барселона в Лиге Европы с лучшим игроком мира Левандовски...

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