Месси рассказал, почему не вернулся в «Барселону»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси ответил на вопросы о несостоявшемся возвращении в «Барселону».

– Я мог бы вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но... Это оказалось невозможным.

– Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в «Барселону» или какую-либо другую команду?

– Нет, никаких шансов. Совсем нет.