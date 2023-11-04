Месси рассказал, почему не вернулся в «Барселону»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси ответил на вопросы о несостоявшемся возвращении в «Барселону».
– Я мог бы вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но... Это оказалось невозможным.
– Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в «Барселону» или какую-либо другую команду?
– Нет, никаких шансов. Совсем нет.
- 36-летний аргентинец перебрался в МЛС после завершения сезона-2022/23.
- До этого он 2 года провел в «ПСЖ».
- «Интер Майами» не вышел в плей-офф лигои, поэтому несколько месяцев будет проводить только товарищеские матчи.
Источник: твиттер Фабрицио Романо