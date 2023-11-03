«Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче 14-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 5 ноября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
- Начало – в 19:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Локомотив» – «Спартак»
- победа «Локомотива» – 2.50
- ничья – 3.75
- победа «Спартака» – 2.75
Источник: Бомбардир