Экс-чиновник ФИФА рассказал о политическом картеле при выборах организаторов ЧМ

Бывший председатель комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро раскритиковал организацию за недостаток прозрачности при выборе организаторов ЧМ-2030 и ЧМ-2034.

«К сожалению, ничего не изменилось. Это был лишь вопрос времени, когда они снова вернутся к деятельности, как они всегда делали в прошлом, таким непрозрачным и неподотчетным способом. Они обещали гораздо более высокую степень прозрачности в том, как будут проходить выборы. Мы не видели ничего подобного при нынешнем процессе. По сути это было сделано внутри того, что я обычно называю политическим картелем, который доминирует в ФИФА. Таким образом, сейчас нет иного выхода, кроме как присудить два чемпионата мира заранее установленным кандидатам», – сказал Мадуро.