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Экс-чиновник ФИФА рассказал о политическом картеле при выборах организаторов ЧМ

3 ноября 2023, 10:20

Бывший председатель комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро раскритиковал организацию за недостаток прозрачности при выборе организаторов ЧМ-2030 и ЧМ-2034.

«К сожалению, ничего не изменилось. Это был лишь вопрос времени, когда они снова вернутся к деятельности, как они всегда делали в прошлом, таким непрозрачным и неподотчетным способом. Они обещали гораздо более высокую степень прозрачности в том, как будут проходить выборы. Мы не видели ничего подобного при нынешнем процессе. По сути это было сделано внутри того, что я обычно называю политическим картелем, который доминирует в ФИФА. Таким образом, сейчас нет иного выхода, кроме как присудить два чемпионата мира заранее установленным кандидатам», – сказал Мадуро.

  • ФИФА заявила, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, при этом по одному матчу состоится в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
  • Единственным кандидатом на ЧМ-2034 была Саудовская Аравия.

Источник: Sky Sports
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ
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