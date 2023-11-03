Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Экс-чиновник ФИФА рассказал о политическом картеле при выборах организаторов ЧМ

    Экс-чиновник ФИФА рассказал о политическом картеле при выборах организаторов ЧМ

    Бывший председатель комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро раскритиковал организацию за недостаток прозрачности при выборе организаторов ЧМ-2030 и ЧМ-2034.

    «К сожалению, ничего не изменилось. Это был лишь вопрос времени, когда они снова вернутся к деятельности, как они всегда делали в прошлом, таким непрозрачным и неподотчетным способом. Они обещали гораздо более высокую степень прозрачности в том, как будут проходить выборы. Мы не видели ничего подобного при нынешнем процессе. По сути это было сделано внутри того, что я обычно называю политическим картелем, который доминирует в ФИФА. Таким образом, сейчас нет иного выхода, кроме как присудить два чемпионата мира заранее установленным кандидатам», – сказал Мадуро.

    • ФИФА заявила, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, при этом по одному матчу состоится в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
    • Единственным кандидатом на ЧМ-2034 была Саудовская Аравия.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2023 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 13:38

      А раньше всё было прозрачно.
      Россия и Катар получили ЧМ исключительно честно и открыто.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+